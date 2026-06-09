Por presunto peculado imputan a exdiputada Crescencia Prado y alcalde de Muná ¿A qué se les vincula?

La exdiputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue vinculada a la investigación, al igual que Fermín Jiménez, también miembro de ese colectivo político, a raíz de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

La exdiputada Crescencia Prado García y Fermín Jiménez, actual alcalde del distrito de Muná, en la comarca Ngöbe Buglé, enfrentan cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso, luego de ser imputados la tarde de este martes, 9 de junio, durante una audiencia de control de garantías realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Chiriquí.

La jueza Ana González ordenó para ambos la medida cautelar de prohibición de concurrir a determinadas reuniones, visitar ciertos lugares y comunicarse, por cualquier vía, con los testigos del caso. Estas medidas fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que está a cargo de la investigación.

La exdiputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue vinculada a la investigación, al igual que Jiménez, también miembro de ese colectivo político, a raíz de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

A través de esta auditoría se detectaron presuntas irregularidades en el manejo de un vehículo propiedad del Estado entre los años 2009 y 2014. Durante ese período, Jiménez ejercía como representante de Sitio Prado.

Durante la audiencia, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar que las medidas cautelares impuestas, que incluye medidas más severas de restricción de movilidad, garantizan los fines del proceso y reducen el riesgo de afectación de pruebas mientras avanzan las investigaciones.