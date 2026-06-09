Temor por reos fugados de La Joyita reduce asistencia estudiantil en escuelas de Panamá Este

Padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a clases debido a preocupaciones de seguridad tras la fuga de privados de libertad del centro penitenciario. La Policía Nacional reforzó la vigilancia en los planteles cercanos y pidió retomar la asistencia regular.

La preocupación por los reos que permanecen evadidos tras la fuga registrada en el centro penitenciario La Joyita provocó una baja asistencia de estudiantes en varios centros educativos de Panamá Este, según confirmaron autoridades educativas y policiales.

Uno de los planteles afectados fue la Escuela Paso Blanco N.° 1, donde docentes y directivos acudieron a sus labores habituales, pero encontraron aulas prácticamente vacías debido a la decisión de muchos padres de familia de no enviar a sus hijos a clases por temor a la situación de seguridad en el sector.

La directora del centro educativo, Susana Jiménez, explicó que la principal inquietud de los acudientes está relacionada con la presencia de prófugos en áreas cercanas y la falta de personal de seguridad dentro de la escuela.

"Los padres de familia se sentían un poco inconformes porque consideraban que no había la seguridad adecuada para enviar a sus hijos. Esa era la principal preocupación", manifestó.

Jiménez indicó que representantes de la Policía Nacional visitaron el plantel para informar sobre las medidas de seguridad que serán implementadas y brindar tranquilidad a la comunidad educativa.

"A partir de ahora contamos con el respaldo de la Policía Nacional. El llamado es a que los padres envíen a sus hijos a clases porque tendrán la seguridad necesaria", agregó.

Policía refuerza vigilancia en centros educativos

Por su parte, el jefe de la Zona Policial de Panamá Este, Walter Stanziola, informó que se mantiene un operativo especial en los centros educativos ubicados en las cercanías del centro penitenciario.

El oficial explicó que en la región existen más de 55 centros educativos, entre oficiales y particulares, aunque la prioridad se ha concentrado en aquellos que se encuentran más próximos al área donde se desarrollan las operaciones de búsqueda de los evadidos.

"Hemos reforzado la presencia policial a través de nuestras unidades y del servicio de Policía de Niñez y Adolescencia para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia", señaló.

Asimismo, aseguró que la Policía Nacional mantiene el control de la situación tanto dentro como fuera del perímetro penitenciario y reiteró que no se ha detectado la presencia de ninguno de los prófugos dentro de los centros educativos.

"Hemos recibido algunas alertas sobre personas que supuestamente merodean sectores cercanos, pero hasta el momento no hemos ubicado a ningún evadido dentro de escuelas o colegios", precisó.

Aún buscan a unos 20 prófugos

Las autoridades confirmaron que aproximadamente 20 privados de libertad continúan prófugos y son buscados mediante operativos desplegados en áreas urbanas, residenciales y rurales de Panamá Este.

De acuerdo con el comisionado Stanziola, también se han reforzado las acciones en zonas montañosas, comunidades cercanas a ríos y sectores apartados de San Miguel y San Martín, donde se han recibido reportes sobre posibles movimientos de algunos de los evadidos.

Meduca monitorea la asistencia

Mientras tanto, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que al menos cuatro centros educativos ubicados en las cercanías del centro penitenciario mantienen medidas especiales de seguridad debido a la preocupación expresada por los padres de familia.

Las autoridades educativas continúan monitoreando la asistencia estudiantil y reiteraron que las clases se desarrollan con normalidad, mientras se coordinan acciones con los organismos de seguridad para garantizar condiciones adecuadas para toda la comunidad educativa.

Tanto directivos escolares como la Policía Nacional insistieron en que existen las condiciones necesarias para que los estudiantes regresen a las aulas y continúen su proceso educativo sin interrupciones.

Información de Hellen Concepción