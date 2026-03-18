CSS anuncia cierre temporal del servicio de urgencias en policlínica de San Miguelito por mantenimiento

Ante el cierre temporal, las autoridades indicaron que los usuarios que requieran atención de urgencias podrán acudir a otras instalaciones cercanas.

El servicio de urgencias de la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en San Miguelito, permanecerá cerrado de forma temporal debido a trabajos de mantenimiento en sus instalaciones, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la entidad, la suspensión del servicio iniciará a las 6:00 a.m. del viernes 20 de marzo y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del lunes 23 de marzo de 2026. Durante este periodo, se realizarán labores de pintura y remozamiento en el área de urgencias.

La CSS detalló que estos trabajos fueron autorizados mediante la Resolución No. 134 del 10 de marzo de 2026, emitida por el Ministerio de Salud.

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Ante el cierre temporal, las autoridades indicaron que los usuarios que requieran atención de urgencias podrán acudir a otras instalaciones cercanas. Entre las alternativas habilitadas se encuentran la Policlínica Generoso Guardia, en Santa Librada, con atención de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., y el Hospital Susana Jones Cano, en Villa Lucre, que opera las 24 horas.

La CSS agradeció la comprensión de la población y reiteró que estas acciones buscan mejorar la calidad de los servicios de salud que se brindan a los asegurados.