Mujer deportada desde EEUU es enviada a prisión por triple homicidio en Don Bosco

Bajo detención provisional permanecerá Georgia Elizabeth Domínguez Sánchez, tras enfrentar audiencia de control de garantías por el triple homicidio ocurrido en el corregimiento de Don Bosco en el año 2022.

Durante la audiencia, el juez Luis Ceballos le imputó cargos por homicidio, tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir, luego que la Fiscalía de Homicidio y Femicidio presentara los elementos que la vinculan en la investigación.

Domínguez Sánchez, de 27 años, fue deportada a Panamá desde los Estados Unidos el pasado lunes y aprehendida por agentes de la Dirección de Investigación Judicial a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen. La mujer había intentado ingresar a territorio estadounidense, pero fue retenida debido a una alerta emitida por las autoridades panameñas, que ya mantenían una orden de aprehensión en su contra.

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La imputada es investigada por la muerte de tres personas en un violento hecho registrado el 1 de septiembre de 2022 en Don Bosco. De acuerdo con la investigación, las víctimas se encontraban dentro de un vehículo en el sector de Plaza Tocumen, mientras esperaban ser despachados en un local de comida rápida.

En ese momento, de acuerdo con la Fiscalía, dos hombres llegaron a bordo del auto de la mujer imputada, quien lo habría facilitado para la comisión de los homicidios, y realizaron múltiples detonaciones con arma de fuego, con intención homicida. Producto del ataque, tres personas murieron y otras resultaron heridas.