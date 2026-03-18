La Fundación Terpel panamá conmemora su tercer aniversario llevando a cabo la gala de premiación de Diseña el Cambio 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el propósito de educar para transformar vidas, la Fundación Terpel Panamá celebró la cuarta edición de Diseña el Cambio, uno de los movimientos de innovación social con énfasis en educación más importantes del mundo, creado en la India y presente en más de 70 países. Esta iniciativa ha sido reconocida por las Naciones Unidas[1,2] por su aporte al avance del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, enfocado en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

En esta edición 2025 se postularon 48 proyectos provenientes de Chiriquí, Coclé, Los Santos, Veraguas, Panamá Norte, Este y Oeste, liderados por 141 estudiantes y acompañados por 158 docentes. A través de la metodología de cuatro pasos —Siente, Imagina, Haz y Comparte— los equipos identificaron desafíos en sus comunidades educativas y desarrollaron soluciones creativas y sostenibles en áreas como ciencia y ambiente, inclusión, tecnología, seguridad, comunicación y bienestar.

“En 2023 Terpel y Va&Ven sumaron esfuerzos para crear la Fundación Terpel Panamá. Tres años después, nos llena de orgullo ver cómo Diseña el Cambio ha acompañado ya a 660 estudiantes líderes, ha formado a 492 docentes y ha hecho realidad 110 proyectos que hoy están transformando realidades. En la Fundación Terpel Panamá creemos firmemente que la educación de calidad es el camino para construir un país más equitativo y sostenible para todas y todos”, afirmó Oscar Sosa, director de Sostenibilidad de Terpel y de la Fundación Terpel Panamá.

Tras un riguroso proceso de evaluación, el proyecto ganador de la edición 2025 fue LECTROBOT, de la Escuela Bilingüe Elisa Chiari, ubicada en Chiriquí. Este proyecto consiste en un dispositivo educativo inclusivo creado por estudiantes para apoyar a una compañera con discapacidad visual en el aprendizaje de la lectoescritura. El prototipo combina braille, elementos táctiles, botones, sonidos y programación con Arduino para generar experiencias de aprendizaje interactivas y multisensoriales, promoviendo la inclusión, el aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades STEM.

LECTROBOT representará a Panamá en el Encuentro Global de Diseña el Cambio “Be The Change”, que se llevará a cabo en Atenas, Grecia, a finales de noviembre de 2026. Este espacio internacional reunirá a estudiantes y docentes de diferentes países para compartir sus iniciativas y demostrar que el cambio comienza desde las aulas.

Junto al proyecto ganador, fueron reconocidos como finalistas los proyectos Club de Lenguaje de Señas, Inventores de Sonrisas y Las Noti-Kids Educativas los cuales recibirán acompañamiento pedagógico para fortalecer sus iniciativas y ampliar su impacto en sus respectivas comunidades.

El proceso de valoración estuvo a cargo de un jurado de alcance nacional e internacional conformado por Jorge Garces, presidente de la junta directiva de la Fundación Terpel; Marcela Montoya, directora de la Fundación Terpel en Colombia; y los periodistas y comunicadores sociales Leonardo Grinspan, José Alejandro “Jackson” Rodríguez e Ivette Leonardi, quienes destacaron el alto nivel de innovación, liderazgo e impacto social de los proyectos postulados.

A través de Diseña el Cambio, la Fundación Terpel Panamá reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la calidad educativa, alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsando una generación que cree en el poder de decir: ¡Si yo puedo, tú puedes!

Referencias: