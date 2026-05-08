Todo empieza con PANINI: llega a Panamá el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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En un evento realizado en Town Center Costa del Este, Panini y su distribuidor oficial en Panamá, Felipe Motta, celebraron el lanzamiento oficial de la colección más esperada por los amantes del fútbol, junto a invitados especiales, medios de comunicación, influencers y figuras del deporte nacional.

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08 de mayo 2026 - 10:57

Ciudad de Panamá, Panamá/La espera terminó.

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está en Panamá y promete convertirse nuevamente en la gran pasión de fanáticos, familias y coleccionistas.

Durante el lanzamiento en Panamá también se realizó la presentación oficial de la página de Panamá dentro del álbum
Durante el lanzamiento en Panamá también se realizó la presentación oficial de la página de Panamá dentro del álbum / TVN Digital

Bajo la campaña global “Todo empieza con Panini”, la marca invita a los fanáticos a vivir desde ya la emoción del Mundial a través de la tradición de abrir sobres, intercambiar figuritas y llenar cada página del álbum oficial.

El álbum y las figuritas estarán disponibles en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y puntos autorizados a nivel nacional.
El álbum y las figuritas estarán disponibles en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y puntos autorizados a nivel nacional. / TVN Digital

“Para Felipe Motta es un orgullo ser parte de esta experiencia y ser el distribuidor oficial de una marca que representa recuerdos, emociones y momentos que unen generaciones enteras alrededor del fútbol”, expresó Fernando Motta durante el evento de lanzamiento.

La colección oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ marca un momento histórico para Panini, al convertirse en el álbum más grande realizado hasta la fecha, reflejando la expansión del torneo a 48 selecciones nacionales.

Los fanáticos podrán desbloquear contenido digital, intercambiar figuritas virtuales
Los fanáticos podrán desbloquear contenido digital, intercambiar figuritas virtuales / TVN Digital

Entre las principales novedades destacan:

  • 48 selecciones participantes
  • 980 stickers oficiales para coleccionar
  • Por primera vez, sobres con 7 figuritas
  • Panini Extra Stickers en versiones especiales
  • Experiencia física y digital integrada a través de la app FIFA® Panini Digital Album
  • Stickers y contenido especial relacionado con las ciudades sede del Mundial 2026

Además, los fanáticos podrán desbloquear contenido digital, intercambiar figuritas virtuales con personas alrededor del mundo y crear su propio Dream Team dentro de la aplicación oficial.

Durante el lanzamiento en Panamá también se realizó la presentación oficial de la página de Panamá dentro del álbum, junto a la participación especial de los jugadores Alberto “Negrito” Quintero, Eric Davis y José Luis “El Pumita” Rodríguez, quienes compartieron con los asistentes y firmaron álbumes.

Bajo la campaña global “Todo empieza con Panini”, la marca invita a los fanáticos a vivir desde ya la emoción del Mundial
Bajo la campaña global “Todo empieza con Panini”, la marca invita a los fanáticos a vivir desde ya la emoción del Mundial / TVN Digital

El álbum y las figuritas estarán disponibles en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y puntos autorizados a nivel nacional.

Porque el Mundial no empieza cuando rueda el balón…

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Sobre el Grupo Panini

El Grupo Panini fue fundado hace más de 60 años en Módena, Italia, y cuenta con filiales en toda Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Panini es líder mundial en coleccionables con licencia oficial y el editor más importante del mundo en este segmento. Además, es un referente en la publicación de cómics, revistas infantiles y manga en Europa y Latinoamérica.

Entre las principales novedades destacan 980 stickers oficiales para coleccionar
Entre las principales novedades destacan 980 stickers oficiales para coleccionar / TVN Digital

La compañía distribuye sus productos en más de 150 países y cuenta con más de 1.100 colaboradores en todo el mundo.

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