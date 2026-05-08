Todo empieza con PANINI: llega a Panamá el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En un evento realizado en Town Center Costa del Este, Panini y su distribuidor oficial en Panamá, Felipe Motta, celebraron el lanzamiento oficial de la colección más esperada por los amantes del fútbol, junto a invitados especiales, medios de comunicación, influencers y figuras del deporte nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La espera terminó.

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está en Panamá y promete convertirse nuevamente en la gran pasión de fanáticos, familias y coleccionistas.

Bajo la campaña global “Todo empieza con Panini”, la marca invita a los fanáticos a vivir desde ya la emoción del Mundial a través de la tradición de abrir sobres, intercambiar figuritas y llenar cada página del álbum oficial.

“Para Felipe Motta es un orgullo ser parte de esta experiencia y ser el distribuidor oficial de una marca que representa recuerdos, emociones y momentos que unen generaciones enteras alrededor del fútbol”, expresó Fernando Motta durante el evento de lanzamiento.

La colección oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ marca un momento histórico para Panini, al convertirse en el álbum más grande realizado hasta la fecha, reflejando la expansión del torneo a 48 selecciones nacionales.

Entre las principales novedades destacan:

48 selecciones participantes

980 stickers oficiales para coleccionar

Por primera vez, sobres con 7 figuritas

Panini Extra Stickers en versiones especiales

Experiencia física y digital integrada a través de la app FIFA® Panini Digital Album

Stickers y contenido especial relacionado con las ciudades sede del Mundial 2026

Además, los fanáticos podrán desbloquear contenido digital, intercambiar figuritas virtuales con personas alrededor del mundo y crear su propio Dream Team dentro de la aplicación oficial.

Durante el lanzamiento en Panamá también se realizó la presentación oficial de la página de Panamá dentro del álbum, junto a la participación especial de los jugadores Alberto “Negrito” Quintero, Eric Davis y José Luis “El Pumita” Rodríguez, quienes compartieron con los asistentes y firmaron álbumes.

El álbum y las figuritas estarán disponibles en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y puntos autorizados a nivel nacional.

Porque el Mundial no empieza cuando rueda el balón…

👉 Todo empieza con Panini. ⚽🔥

Sobre el Grupo Panini

El Grupo Panini fue fundado hace más de 60 años en Módena, Italia, y cuenta con filiales en toda Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Panini es líder mundial en coleccionables con licencia oficial y el editor más importante del mundo en este segmento. Además, es un referente en la publicación de cómics, revistas infantiles y manga en Europa y Latinoamérica.

La compañía distribuye sus productos en más de 150 países y cuenta con más de 1.100 colaboradores en todo el mundo.