PSG 1-1 Arsenal 🔴 segundo tiempo | final UEFA Champions League

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Panamá/La gran final de la UEFA Champions League ya está en marcha en Budapest, Hungría, donde el Paris Saint-Germain (PSG) y el Arsenal se enfrentan en un duelo que promete emociones de principio a fin y que paraliza al mundo del fútbol.

El conjunto parisino, dirigido por el técnico español Luis Enrique, llega con la misión de defender el título conquistado la temporada pasada tras golear al Inter de Milán en la final. Los franceses buscan convertirse en apenas el segundo club en la historia moderna del torneo capaz de retener la corona europea de manera consecutiva.

Por su parte, el Arsenal del entrenador Mikel Arteta afronta una cita histórica. Los londinenses intentan conquistar por primera vez la Champions League, un trofeo que se les ha escapado durante décadas y que representa la gran asignatura pendiente de una de las instituciones más importantes del fútbol inglés.

Alineaciones confirmadas

PSG

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Arsenal

David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Leandro Trossard; Kai Havertz.

Dos caminos diferentes hacia la gloria

El PSG llega a la final después de una campaña arrolladora en Europa. El club francés ha marcado 44 goles en esta edición de la competición y eliminó a rivales de peso como Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich en su recorrido hacia Budapest. Además, acumula una racha de 11 partidos sin perder en fases eliminatorias de la competición.

Mientras tanto, el Arsenal ha construido su éxito desde la solidez defensiva. Los campeones de la Premier League se presentan como el único equipo invicto en esta edición del torneo, con apenas seis goles encajados y nueve porterías a cero, números que reflejan el equilibrio que ha conseguido el equipo de Arteta.

Las figuras que pueden decidir el título

Todas las miradas estarán puestas en el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, una de las principales armas ofensivas del PSG. El extremo ha sido determinante durante toda la competición y llega en un gran momento de forma.

Del lado inglés, el peligro pasa por las botas de Bukayo Saka. El internacional inglés ha demostrado ser decisivo en los grandes escenarios y buscará liderar a los "Gunners" hacia el primer título europeo de su historia.

Con un estadio repleto y millones de aficionados pendientes alrededor del planeta, la final de la UEFA Champions League enfrenta a dos proyectos ambiciosos que buscan escribir una página dorada en el fútbol europeo. El PSG quiere consolidar una dinastía continental, mientras que el Arsenal sueña con levantar por primera vez la codiciada "Orejona".