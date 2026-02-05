Panamá se perfila a un crecimiento económico con una histórica reducción del déficit fiscal

Esto se logró con la reducción de 6% en el gasto del Estado, contrario a una política de austeridad que frenaría el crecimiento económico, generaría despidos masivos y detención de programas de ayuda.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó la mañana de este jueves 5 de febrero que el país está encaminado a un gran crecimiento económico, mientras reduce de forma drástica e histórica el déficit fiscal en un 40%, alcanzando al cierre contra el Producto Interno Bruto del 3.68%.

De acuerdo con Chapman, esto cumple y excede la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, contrario a lo que anticipaban algunas calificadoras de riesgo que apuntaban a un déficit del 4.4%, lo que significa que están cumpliendo con lo prometido, recuperando la confianza y demostrando la seriedad del gobierno.

Dicho esto, el titular de Economía y Finanzas señaló que esto ya se refleja en una baja de tasa de interés del gobierno, y en la disminución de la prima de riesgo del país en más del 54% en un entorno volátil, lo que se traduce en una reducción del costo de financiamiento del Estado, reducción en las tasas de interés para la población.

El balance primario del SPNF mejoró en B/.2,267 millones, reduciendo su déficit del -3.32% del PIB al -0.67%. Esto refleja un esfuerzo fiscal genuino basado en mayores ingresos y una gestión más eficiente del gasto. Paralelamente, el ahorro corriente del Gobierno Central pasó de ser negativo a positivo, cerrando el año con un superávit del 0.04% del PIB, lo que confirma que el Estado está comenzando a financiar sus operaciones con recursos propios en lugar de depender sistemáticamente de la deuda.

La reducción del costo de la deuda ya está generando ahorros de casi 475 millones de dólares. Eso representa el 50% del subsidio a las pensiones de la Caja de Seguro Social", expresó.

Explicó que esto se logró con la reducción de 6% en el gasto del Estado, contrario a una política de austeridad que frenaría el crecimiento económico, generaría despidos masivos y detención de programas de ayuda. Por lo tanto, lo que se ha aplicado es una política progresiva con la meta de llevar las finanzas públicas a un punto de equilibrio y detener la deuda pública sin tener que afectar a la población.

Añadieron que, además de la reducción del 6%, ha habido un aumento de ingresos de 6 y medio por ciento, aplicando disciplina, tecnología, digitalización e inteligencia artificial para aumentar la recaudación, así como la Lotería Fiscal, que ayudó a que la recaudación aumentara de 70 a 90 millones de dólares en un mes, y la reducción de cuentas por pagar que se redujo en 900 millones de dólares.

Recalcó que la población verá esto reflejado en la creación de empleos que pondrá dinero en el bolsillo de 'la gente' de forma permanente y no temporal.