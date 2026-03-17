Transportistas piden agilizar construcción de puente tras colapso en Villa Carmen de Capira

Los conductores señalaron que las rutas habilitadas como alternativa se encuentran en condiciones deficientes.

Tras el colapso del puente en Villa Carmen de Capira, transportistas y usuarios solicitaron a las autoridades acelerar la construcción de la nueva estructura y mejorar las vías alternas utilizadas para acceder a las comunidades.

Los conductores señalaron que las rutas habilitadas como alternativa se encuentran en condiciones deficientes, con caminos deteriorados, falta de señalización y tramos que representan un riesgo para quienes transitan diariamente.

Advirtieron que la situación se vuelve más compleja para el transporte de pasajeros, ya que las condiciones actuales dificultan la movilidad y aumentan el peligro en la vía.

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Los transportistas también expresaron su preocupación por la llegada de las lluvias, que podría empeorar el estado de los accesos y limitar aún más la conectividad en la zona.

“Es muy lejos y como está la situación del combustible, no nos conviene, y la otra calle que se usa con acceso está totalmente destruida y solamente pasan carros grandes”, indicó Armando Moreno, transportista.

Alrededor de 20 buses de la ruta Cacao–La Chorrera dependen de esta vía, que conecta la carretera panamericana con Villa Carmen, donde residen al menos siete comunidades.

Los afectados reiteraron el llamado a las autoridades para que intervengan con prontitud, a fin de garantizar el tránsito seguro y evitar mayores complicaciones para los usuarios.

Con información de Yiniva Caballero