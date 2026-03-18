Trump acusa a la OTAN de ‘error absurdo’ por no ayudar a EEUU en estrecho de Ormuz

En el Despacho Oval, no obstante, dijo que a Estados Unidos "le gustaría recibir un poco de ayuda" para detectar minas en el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump calificó el martes de "error realmente absurdo" la negativa de numerosos países de la OTAN a prestar ayuda a Estados Unidos para asegurar el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán tras el ataque de israelo-estadounidense.

"Creo que la OTAN está cometiendo un error realmente absurdo", declaró a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, poco después de haber afirmado en su red Truth Social que ya no necesitaba su ayuda para liberar este paso estratégico para la economía mundial.

"Llevo mucho tiempo diciendo que me preguntaba si la OTAN alguna vez estaría ahí para nosotros. Así que esto es, esto fue una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado ahí", insistió.

"La otra cosa, que es, creo, muy importante, es que no teníamos por qué estar ahí por Ucrania", añadió el presidente estadounidense, al recibir al primer ministro irlandés Micheal Martin con motivo del Día de San Patricio.

"Hemos ayudado con Ucrania y ellos no ayudan con Irán, y todos reconocen que Irán no debe tener el arma nuclear", agregó Trump. "Es algo muy malo para la OTAN", estimó.

"Ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN", había asegurado el presidente estadounidense poco antes en Truth Social. "Lo mismo vale para Japón, Australia o Corea del Sur. (...) ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!", concluyó.

En el Despacho Oval, no obstante, dijo que a Estados Unidos "le gustaría recibir un poco de ayuda" para detectar minas en el estrecho de Ormuz.

Interrogado sobre sus intenciones respecto a la alianza de defensa transatlántica, de la que Estados Unidos es el pilar, el republicano se mantuvo evasivo.

"No tengo nada concreto en mente", declaró, y añadió después de hablar de los gastos que Estados Unidos destina a la OTAN: "Ciertamente es algo en lo que deberíamos pensar".

Consideró que el primer ministro británico Keir Starmer había cometido un "gran error" al rechazar su petición de ayuda, y desestimó la oposición de Emmanuel Macron al declarar que el presidente francés abandonaría pronto su cargo.