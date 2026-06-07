IATA: Las aerolíneas prevén más pasajeros pero la mitad de ganancias en 2026

Según los cálculos de la IATA, el beneficio neto se situaría en 4,5 dólares por pasajero, la mitad que en 2025.

Rio de Janeiro, Brasil/Las aerolíneas esperan más tráfico en 2026 pero verán sus ganancias reducidas a la mitad con respecto al año pasado, con viajeros entusiastas a pesar de pasajes más caros por el aumento del precio del combustible, según previsiones del sector publicadas este domingo.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estimó durante su conferencia anual en Rio de Janeiro que sus miembros, que aseguran el 85% del tráfico mundial, transportarán a 5,100 millones de pasajeros este año, un 2,4% más que en 2025, según un cálculo provisorio.

Pero ese crecimiento irá acompañado de una rentabilidad a la mitad del año pasado, incluso con pérdidas para compañías de Oriente Medio.

Las perturbaciones en Oriente Medio por la guerra y el aumento de los costos del combustible han hecho virar las perspectivas para las compañías aéreas en una mala dirección", comentó el director general de la IATA, Willie Walsh, citado en un comunicado.

"Los beneficios se van a contraer, de 45,000 millones de dólares en 2025 a 23,000 millones este año. Y los márgenes (netos) se reducirán del 4,2% al 2,0%", vaticinó.

Aun así, consultado por la prensa sobre el impacto de la guerra en comparación con la pandemia de Covid en 2020-2021, Walsh respondió: "No veo esto como una crisis".

"Si dejamos de lado la incidencia de Oriente Medio, esperamos un crecimiento del 3,5%", subrayó.

Según los cálculos de la IATA, el beneficio neto se situaría en 4,5 dólares por pasajero, la mitad que en 2025. "En estas circunstancias, esto demuestra resiliencia. Pero (...) no deja mucha seguridad si otros costos o los impuestos aumentan", dijo Walsh.

"Las compañías aéreas soportan la mayor parte del impacto de los precios del combustible. Aunque los precios de los pasajes suban, las compañías siguen absorbiendo una parte en sus resultados", estimó la IATA, que representa a más de 370 miembros.

La rentabilidad será variada según las distintas regiones del mundo. Se espera que las compañías de Oriente Medio, que históricamente han tenido acceso a abundante combustible producido a nivel local, vivan un año pésimo.

Su margen neto, el más alto del mundo en 2025 (9,4%), será negativo en 2026 (-6,1%). Pese a la incertidumbre geopolítica y la incapacidad de prever cuánto tiempo durará la guerra, la IATA no está preocupada por la demanda.

Según sus cálculos, el precio medio de un pasaje ha caído un 26% en diez años.