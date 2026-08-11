El petróleo sube impulsado por las demandas irreconciliables entre EEUU e Irán

Trump también se refirió a las familias de los "miles de manifestantes inocentes muertos en los últimos 50 años, además de los 52.000 de los últimos cinco meses".

Los precios del petróleo subían este martes, impulsados por un renovado clima de inquietud en el mercado, que contempla una posible prolongación del bloqueo del estrecho de Ormuz ante las posiciones irreconciliables entre Irán y Estados Unidos.

Hacia las 09:00 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, avanzaba un 2,55 % hasta los 89,96 dólares, después de haber superado la barrera de los 90 dólares.

Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos para entrega en septiembre, ganaba un 2,91 % hasta los 84,52 dólares.

El petróleo ya había comenzado la semana con fuertes alzas el lunes, impulsado por las condiciones impuestas por Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos, que parecen difíciles de aceptar para Washington.

Irán "está pidiendo una compensación por los daños que se le han causado durante el conflicto militar de los últimos cinco meses", escribió el presidente estadounidense Donald Trump, quien señaló que esa exigencia "nunca se había mencionado en ninguna de nuestras negociaciones o reuniones".

"De la misma manera, yo también exijo compensaciones a Irán por todas las personas que han matado y herido", agregó el mandatario, aludiendo en particular al atentado contra el buque de guerra estadounidense USS Cole en Yemen en el año 2000.

Trump también se refirió a las familias de los "miles de manifestantes inocentes muertos en los últimos 50 años, además de los 52.000 de los últimos cinco meses".

Según Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, este mensaje refuerza la percepción de que hay pocas posibilidades de una reapertura inminente del estrecho de Ormuz.

La situación impulsa los precios del crudo al alza, especialmente porque los hutíes continúan intentando bloquear el tráfico marítimo en el mar Rojo, mientras las reservas mundiales de petróleo siguen disminuyendo.

Los analistas de ING señalan que el comportamiento del mercado sigue un patrón recurrente: el optimismo inicial ante señales positivas en las negociaciones desaparece rápidamente cuando no se observan avances concretos.

Los inversores siguen de cerca las declaraciones políticas porque esperan que una eventual reapertura del estrecho de Ormuz provoque un aumento significativo de la oferta de crudo, lo que podría traducirse en una caída de los precios, explicó John Evans, analista de PVM.