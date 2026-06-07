Presidenta de Venezuela arriba a Turquía tras larga visita a India

Turquía fue un importante aliado de los gobiernos izquierdistas del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y de Nicolás Maduro, derrocado en un operativo militar estadounidense en enero.

Caracas, Venezuela/La presidenta interina de Venezuela arribó sorpresivamente a Turquía este domingo horas después de culminar una visita oficial de cinco días a India, según imágenes emitidas por la televisora estatal venezolana.

Turquía fue un importante aliado de los gobiernos izquierdistas del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y de Nicolás Maduro, derrocado en un operativo militar estadounidense en enero.

Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la caída de Maduro y gobierna bajo presión de Estados Unidos, trata de normalizar las maltrechas relaciones internacionales de Venezuela.

La televisora estatal VTV mostró imágenes del arribo de Rodríguez a la capital Estambul, donde fue recibida por autoridades turcas, entre ellas el ministro de Energía, Alparslan Bayraktar.

No se aclararon los motivos de su visita, que tampoco fue anunciada con anterioridad en Caracas.

En los últimos años, Turquía ha suscrito convenios energéticos, turísticos, agrícolas y militares con Venezuela.

Horas antes el avión de Rodríguez partió desde la ciudad de Mumbai, donde culminó una visita de cinco días a la India "con gran éxito", según afirmó en un video publicado en sus redes.

Durante su estadía en el gigante asiático, se reunió con el primer ministro Narendra Modi para hablar especialmente sobre la cooperación energética entre ambos países.

India incrementó su compra de petróleo venezolano al verse afectada por las restricciones del estrecho de Ormuz en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Venezuela posee las reservas comprobadas de petróleo más grandes del mundo, pero su producción está mermada tras años de desinversión y corrupción, situación que empeoró con el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos en 2019.

Tras la caída de Maduro, Washington flexibilizó las sanciones a la vez que Rodríguez impulsó una reforma que abre la industria petrolera al capital privado.

La presidenta visitó autoridades y empresas indias en una agenda que cubrió las áreas "de la salud, de transporte público, de ciencia y tecnología, complementariedad energética", dijo Rodríguez. "Hemos estado trabajando también en la energía renovable", enfatizó en el video publicado al término de su visita.