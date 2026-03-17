Ministro de Ambiente califica como ‘crimen ambiental’ la contaminación del río Abajo

El ministro hizo un llamado a la población a evitar arrojar desperdicios en los ríos, destacando que estas acciones no solo contaminan, sino que también agravan el riesgo de inundaciones.

Ciudad de Panamá/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, calificó como un “crimen ambiental” la acumulación de desechos en el cauce del río Abajo, en el sector de Puente del Rey, en Panamá Viejo, tras realizar un recorrido por el área.

Durante la inspección, el titular de Ambiente denunció que en este y otros ríos del país se arrojan desperdicios de todo tipo, incluyendo lavadoras, caliche y otros materiales, lo que reduce el cauce natural de los afluentes.

Según explicó, esta práctica contribuye directamente a las inundaciones que afectan a las comunidades cercanas, impactando a los propios residentes que viven en estas zonas.

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“Un suicidio ambiental”

Navarro fue enfático al señalar la gravedad de la situación y sus consecuencias tanto para la salud como para el entorno.

“No puede ser que en plena ciudad de Panamá hayamos convertido al río Abajo en un basurero. Esto acaba con la salud de la población aquí en Puente del Rey. Acaba con la bahía de Panamá. Rellenar todo esto con caliche es un crimen ambiental. El caliche que usted ve allá causa inundaciones en todas estas casas, esto es inaceptable, es un suicidio ambiental, no se puede permitir”, expresó.

El ministro hizo un llamado a la población a evitar arrojar desperdicios en los ríos, destacando que estas acciones no solo contaminan, sino que también agravan el riesgo de inundaciones al reducir la capacidad de los cauces.

Con información de Luis Jiménez