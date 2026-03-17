Ministerio de Ambiente ordena detener actividades que afecten el cauce del río Abajo

El Ministerio de Ambiente identificó que estas actividades están causando afectaciones graves al cuerpo de agua, las áreas de servidumbre hídrica y el ecosistema de manglar que rodea la zona.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente emitió la Resolución DM-0114-2026 que ordena detener de inmediato todas las actividades que afectan el cauce del río Abajo y su desembocadura en la bahía de Panamá, en el corregimiento de Parque Lefevre, en el distrito de Panamá.

La medida, publicada el 17 de marzo de 2026 en la Gaceta Oficial Digital, busca frenar el daño ambiental en la cuenca No. 142 y sus ecosistemas de manglar.

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¿Qué actividades deben parar?

La resolución es clara: se acabaron los rellenos con escombros, el depósito de desechos sólidos, la quema de residuos y la construcción de infraestructura en el área. También queda prohibida la operación de locales comerciales, el manejo informal de materiales reciclables y cualquier modificación del cauce del río.

El Ministerio de Ambiente identificó que estas actividades están causando afectaciones graves al cuerpo de agua, las áreas de servidumbre hídrica y el ecosistema de manglar que rodea la zona.

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Los responsables tienen un plazo improrrogable de 72 horas para empezar a remediar el daño. Deben remover todo el material de relleno, escombros y estructuras temporales colocados ilegalmente en el cauce.

También deben realizar la limpieza inmediata del área, evitando que más residuos lleguen al río y al manglar. Todo el material recogido debe llevarse a sitios autorizados, siguiendo la normativa ambiental vigente.

Además, deben iniciar acciones de restauración ambiental para devolver el sitio a condiciones lo más parecidas posibles a su estado original, bajo supervisión del Ministerio. La resolución también ordena el retiro inmediato de equipos y maquinarias, así como el sellado preventivo de accesos y puntos de intervención.

Sanciones por incumplimiento

Para hacer cumplir esta medida, el Ministerio de Ambiente coordinará con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, la Policía Nacional, el Municipio de Panamá, el Ministerio Público y el Juez de Paz de Parque Lefevre.

El área se declaró como zona ambientalmente intervenida bajo control administrativo especial, lo que permitirá implementar medidas de restauración ecológica y recuperación del cauce.

Las direcciones técnicas del Ministerio formularán e implementarán el plan de restauración, mientras que la Dirección Regional Metropolitana realizará el seguimiento y apertura de procesos sancionatorios.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento acarreará procesos administrativos conforme a la Ley 41 de 1998, además de posibles responsabilidades civiles y penales. Si los responsables no actúan, el Ministerio ejecutará directamente la limpieza y restauración, cobrando los costos a los infractores.

La resolución entró en vigor tras su publicación en Gaceta Oficial y se fundamenta en la Constitución Política, la Convención Ramsar sobre humedales y demás normas ambientales del país.