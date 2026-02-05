Gobierno anuncia millonaria inversión en Coclé con proyectos viales, de salud y obras estratégicas

En materia de salud se anunció la anexión de una unidad oncológica en Antón , considerada clave para mejorar el acceso al tratamiento contra el cáncer en la región.

El Gobierno Nacional anunció una importante cartera de inversiones para la provincia de Coclé, centrada principalmente en infraestructura vial, salud y proyectos estratégicos, como parte del fortalecimiento de su capacidad de financiamiento.

Durante un acto oficial en la provincia, desde donde se realizó la conferencia de prensa semanal del presidente José Raúl Mulino, se explicó que estos recursos no representan dinero inmovilizado, sino que están siendo utilizados para asumir obligaciones del Estado y garantizar inversiones sostenidas en beneficio de la población.

Salud: hospitales y atención oncológica

En materia de salud, se confirmó la terminación este año del nuevo Hospital Aquilino Tejeda, obra que será uno de los principales referentes de la atención pública en Coclé.

Además, el Gobierno anunció la anexión de una unidad oncológica en Antón, considerada clave para mejorar el acceso al tratamiento contra el cáncer en la región. También se informó sobre el rescate y rehabilitación de diversas instalaciones de alud, incluyendo Minsa Capsis y centros actualmente en deterioro.

Inversión vial supera los 350 millones de dólares

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, detalló una serie de proyectos ya aprobados para la provincia, con traslados presupuestarios confirmados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Entre las obras destacan:

Circunvalación Peronomé–La Pintada , con una inversión de 33 millones de dólares .

, con una inversión de . Mejoramiento de calles en Natá, La Pintada y Olá , por 20 millones de dólares .

, por . Vía de El Salado y ciclovía en Aguadulce , por más de 7 millones de dólares .

, por más de . Programa de mantenimiento vial (tapabuecos) para la ciudad de Peronomé.

A estas inversiones se suma el impacto de la APP de la Carretera Panamericana del Oeste, con un monto de 162 millones de dólares, que beneficiará directamente a los distritos de Antón, Peronomé, Natá y Aguadulce.

Según las autoridades, Coclé acumula cerca de 350 millones de dólares en inversiones, convirtiéndose en la provincia más beneficiada por el Gobierno a la fecha.

Además, agregaron que la carretera del norte de Penonomé está contemplada dentro de la planificación estatal y se ejecutaría en el segundo semestre del año, una vez se garantice el flujo financiero en el presupuesto del MOP.

También se confirmó la rehabilitación de la vía entre la Interamericana y Juan Díaz, una obra largamente solicitada por residentes del área debido a su deterioro.

Inversión como motor de empleo y estabilidad

Las autoridades destacaron que esta estrategia de inversión busca dinamizar la economía local, generar empleo y mejorar la calidad de vida, al tiempo que se mantiene el control del crecimiento de la deuda pública.

El Gobierno aseguró que la sólida respuesta del mercado financiero, con ofertas de financiamiento superiores a las necesidades del país, permite seleccionar mejores condiciones crediticias y sostener proyectos de alto impacto social, especialmente en provincias como Coclé.