Director de la Policía afirma que 'hay bastante evidencia' sobre caso de perros fallecidos en Colón

El funcionario lamentó lo ocurrido y defendió la actuación de la institución, destacando su compromiso con la protección animal.

Panamá/La muerte de dos perros en la provincia de Colón que supuestamente fueron asfixiados ha desatado una fuerte polémica, luego de que en redes sociales circularan versiones que señalan una presunta responsabilidad de agentes policiales. Ante esto, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que existen elementos que forman parte de la investigación en curso.

Hay bastante evidencia que no se ha comentado en las redes que la vamos nosotros a comentar ahora a través de la investigación auspiciada por el afectado, supuesto afectado de esta situación”, dijo.

El funcionario lamentó lo ocurrido y defendió la actuación de la institución, destacando su compromiso con la protección animal.

Nosotros somos muy respetuosos de la situación y somos sobre todo respetuosos de los temas de los canes. Trabajamos muy de la mano, tenemos una unidad canina importante dentro de lo que es la operatividad de la Policía Nacional”.

También insistió en que la entidad no tuvo responsabilidad en los hechos. “Nosotros somos respetuosos hacia el derecho de los animales. Nosotros no tuvimos que ver lamentablemente con el fallecimiento de estos dos canes y eso se va a aclarar. Es positivo que hayan puesto la denuncia, es positivo porque nos permite el canal para nosotros como Policía Nacional aclarar una situación”.

De acuerdo con el informe policial, el hecho se originó el 15 de marzo de 2026, cuando unidades atendieron un llamado por alteración a la convivencia pacífica en un área cercana a un cuadro de béisbol. En el lugar, un ciudadano de 34 años mantenía dos perros sin correa que, según el reporte, “atemorizaban a personas y niños del área”. Tras el llamado de atención, el hombre “reaccionó de manera grosera y descomedida, negándose a presentar su documento de identidad personal”, por lo que fue retenido. Durante la verificación, se confirmó que portaba un arma de fuego con permisos vigentes. Según las autoridades, el ciudadano dejó su vehículo y los animales bajo custodia de una acompañante, quien posteriormente se retiró.

Horas después, cerca de las 10:15 p.m., se informó que el vehículo fue dejado a orillas de la calle con los dos perros en su interior, los cuales fueron encontrados sin vida.

La Policía reiteró que “sus unidades no tuvieron contacto alguno con los animales ni con el vehículo y rechaza las versiones que circulan en redes sociales que atribuyen responsabilidad a la institución”. El caso ya es investigado por el Ministerio Público, luego de que el dueño de los animales presentara una denuncia.

Fernández indicó que, debido a la investigación en curso, no ofrecerá mayores detalles por el momento. “No lo voy a ampliar en este momento”, expresó, al tiempo que agregó que “vamos a esperar ya que hay una una investigación por parte del Ministerio Público, la cual nosotros vamos a aportarle la evidencia para poder debatir sobre el tema y poder que los medios de comunicación también sean correctos en poder evidenciar la situación que se está dando”.

Con información de Hellen Concepción.