Polémica en Colón por la muerte de dos perros; Policía Nacional niega responsabilidades

El caso ha generado polémica en las redes sociales, donde circulan videos y versiones encontradas sobre lo ocurrido.

Colón/La Policía Nacional emitió un comunicado oficial este martes para aclarar los hechos relacionados con la muerte de dos perros encontrados dentro de un vehículo en el sector de Buena Vista, Peñas Blancas, en la provincia de Colón, y rechazó categóricamente cualquier responsabilidad en el incidente.

Según el informe policial, todo comenzó el pasado 15 de marzo de 2026, aproximadamente a las 7:15 p.m., cuando unidades de la Zona Policial de Colón atendieron un llamado por alteración a la convivencia pacífica.

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En el lugar, cerca de un cuadro de béisbol, se encontraba un ciudadano de 34 años que mantenía dos perros de raza sin correa que, según el reporte, "atemorizaban a personas y niños del área".

Al realizarle el llamado de atención correspondiente, el ciudadano "reaccionó de manera grosera y descomedida, negándose a presentar su documento de identidad personal", lo que motivó a los agentes a solicitar apoyo para su retención por alteración a la convivencia pacífica.

Durante la verificación, las autoridades constataron que el hombre portaba una pistola calibre 9 mm con sus permisos vigentes. Según el comunicado, "el ciudadano dejó su vehículo y los canes bajo custodia de una acompañante, quien posteriormente se retiró del lugar con el vehículo".

Sin embargo, aproximadamente a las 10:15 p.m., se informó que el vehículo fue dejado a orillas de la calle con los dos perros en su interior, los cuales fueron encontrados sin vida.

Ante un video que circula en redes sociales señalando una presunta responsabilidad de unidades policiales en la muerte de los animales, la Policía Nacional fue enfática: "reitera que sus unidades no tuvieron contacto alguno con los animales ni con el vehículo y rechaza las versiones que circulan en redes sociales que atribuyen responsabilidad a la institución".

El caso ha generado polémica en las redes sociales, donde circulan videos y versiones encontradas sobre lo ocurrido.