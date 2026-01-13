Copa Airlines amplía su red en el Caribe con nueva ruta a Puerto Plata, en República Dominicana

Ciudad de Panamá/Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de la red global Star Alliance, inició este martes sus operaciones aéreas hacia y desde la ciudad de Puerto Plata, en la República Dominicana, fortaleciendo así su presencia en el Caribe.

Con esta nueva conexión y la próxima reactivación de la ruta a Santiago de los Caballeros, la aerolínea pasará a operar cuatro destinos en territorio dominicano, sumándose a Santo Domingo y Punta Cana.

De acuerdo con la empresa, la apertura de la ruta a Puerto Plata permitirá una mayor conectividad de la región norte de República Dominicana con el resto del continente, impulsando sectores estratégicos como el turismo y el comercio.

Además, los pasajeros tendrán la opción de conocer Panamá a través del programa Panamá Stopover, que facilita una visita al país sin costo adicional en el boleto aéreo.

La nueva conexión contará con tres frecuencias semanales, operando los martes, viernes y domingos.

El vuelo CM889 despega del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 7:55 a.m., con llegada al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón a las 11:32 a.m. El vuelo de retorno, CM890, sale a las 12:37 p.m. y aterriza en Panamá a las 2:19 p.m., ambos en horario local.

“El inicio de operaciones a Puerto Plata fortalece nuestra red en el Caribe y abre nuevas oportunidades para conectar a la región norte de República Dominicana con el resto del continente”, señaló Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Puerto Plata, ubicada en la costa norte dominicana, es reconocida por su riqueza cultural y natural, su tradición turística y su variada oferta gastronómica. La ciudad combina playas de arena blanca, sitios históricos y experiencias culturales, además de espacios relacionados con el béisbol, uno de los deportes más emblemáticos del país.

Expansión en República Dominicana

Como parte de su estrategia de expansión en República Dominicana, Copa Airlines también anunció la reanudación de sus vuelos hacia Santiago de los Caballeros a partir del 15 de enero de 2026. Esta ruta operará con tres frecuencias semanales los lunes, jueves y sábados.

El vuelo CM480 partirá de Panamá a las 11:26 a.m., llegando al Aeropuerto Internacional del Cibao a las 2:56 p.m., mientras que el vuelo CM483 regresará a las 3:51 p.m., con arribo a Panamá a las 5:43 p.m.

Adicionalmente, la aerolínea reactivó desde el 7 de enero de 2026 su ruta hacia Salvador de Bahía, en Brasil, con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos. El vuelo CM752 sale de Panamá a las 3:58 p.m. y llega a Salvador a las 12:25 a.m.

Mientras que el retorno, CM753, opera los lunes, martes, jueves y sábados, partiendo a la 1:25 a.m. y aterrizando en Panamá a las 6:40 a.m.