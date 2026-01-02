Durante 2025, la aerolínea mantuvo su liderazgo regional operando una red de más de 85 destinos en 32 países del continente americano.

Copa Airlines fue reconocida como la aerolínea más puntual de Latinoamérica en 2025, de acuerdo con el informe On-Time Performance 2025 elaborado por la firma especializada Cirium, alcanzando un índice de puntualidad del 90.75%, el más alto entre todas las aerolíneas del continente americano y el segundo mejor a nivel mundial.

El reconocimiento marca la undécima ocasión en que la aerolínea panameña recibe esta distinción, consolidando su liderazgo regional en desempeño operativo. El ranking anual de Cirium evalúa factores como puntualidad, cumplimiento de itinerarios y tasas de cancelación de las principales aerolíneas del mundo.

Además del desempeño en puntualidad, Copa Airlines destacó por su alto nivel de cumplimiento de itinerarios, al registrar un 99.8% de vuelos completados, lo que la posiciona como la aerolínea con menor tasa de cancelaciones en América y una de las mejores a nivel global en este indicador.

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, señaló que este reconocimiento refleja el compromiso de la compañía con la excelencia operativa y el valor que la puntualidad representa para los pasajeros. “Ser reconocidos por Cirium como la aerolínea más puntual de Latinoamérica por undécima ocasión es un logro que nos llena de orgullo. Este resultado refleja el compromiso de nuestros 9,000 colaboradores con una operación a tiempo, segura y confiable”, afirmó.

Durante 2025, la aerolínea mantuvo su liderazgo regional operando una red de más de 85 destinos en 32 países del continente americano, incluyendo nuevas rutas hacia San Diego, Salta, Tucumán y Los Cabos, fortaleciendo su conectividad a través del Hub de las Américas®, ubicado en la ciudad de Panamá.

El ranking de Cirium se basa en el análisis de datos provenientes de más de 2,000 fuentes internacionales de vuelos en tiempo real, que incluyen aerolíneas, aeropuertos, sistemas de distribución global y organismos de aviación civil, permitiendo una evaluación integral del desempeño de las aerolíneas a nivel global y regional.

Este reconocimiento se suma a otros premios obtenidos por Copa Airlines en 2025, como “Mejor Aerolínea de Centroamérica y el Caribe” por décimo año consecutivo y “Mejor Servicio de Personal en Centroamérica y el Caribe”, otorgados por Skytrax, así como la distinción APEX de Aerolínea de Cuatro Estrellas y un reconocimiento en los Webby Awards 2025 por su aplicación móvil.