Caja de Ahorros crea cartera hipotecaria para trabajadores de la construcción

Los trabajadores del sector construcción podrán acceder a créditos hipotecarios mediante una política especial acordada entre la Caja de Ahorros y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con el objetivo de facilitar a estos profesionales el acceso a un préstamo para vivienda.

El presidente José Raúl Mulino, durante su discurso la mañana de este 2 de enero de 2026, explicó que se trata de una cartera hipotecaria “diseñada especialmente para el trabajador de la construcción, un trabajador con una dinámica laboral particular, y que por años no fue considerado dentro del sistema tradicional de acceso a vivienda”.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, detalló que los trabajadores recibirán una carta al culminar cada fase de construcción, documento que servirá como respaldo para aplicar a un préstamo hipotecario. Añadió que estos financiamientos incluyen un seguro de desempleo, el cual permitirá cubrir el periodo en el que el trabajador se encuentre cesante.

Muñoz destacó que el salario de un trabajador de la construcción no calificado asciende a 940.00 dólares, ingreso que les permite calificar para este tipo de hipotecas. Además, señaló que la Caja de Ahorros estima que esta política podría beneficiar hasta 70 mil trabajadores del sector.

El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia G., indicó que los trabajadores de la construcción cuentan con un salario base que cumple con los requisitos para los financiamientos, pero enfrentan la falta de continuidad laboral. Por ello, explicó que se desarrolló una política crediticia ajustada a las condiciones particulares de este sector.

Farrugia resaltó que se ha incorporado mayor flexibilidad en los créditos, evitando penalizaciones, con el fin de que los trabajadores puedan acceder a una vivienda propia sin la rigidez del sistema tradicional.

Los interesados podrán aplicar al proyecto habitacional que mejor se ajuste a sus ingresos. Entre los requisitos, deberán contar con un año de estabilidad laboral, un promedio de tres meses entre un empleo y otro, presentar la ficha del Seguro Social y una carta de trabajo.

Finalmente, Farrugia expresó su expectativa de que, con la reactivación económica y la inversión en obras prevista para este año, más trabajadores del sector construcción logren acceder a estos créditos hipotecarios.

Información de Jessica Román