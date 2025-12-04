Copa Airlines inaugura su nueva ruta hacia Los Cabos con alta ocupación

La aerolínea informó que los vuelos hacia Los Cabos operarán tres veces por semana, los días lunes, jueves y sábado.

Ciudad de Panamá/Con entusiasmo y una ocupación del 95 %, Copa Airlines inauguró este jueves su nueva ruta directa hacia Los Cabos, México, un destino reconocido por sus paisajes que combinan desierto y mar, y que se suma a la oferta de conexiones del Hub de las Américas.

La aerolínea informó que los vuelos hacia Los Cabos operarán tres veces por semana, los días lunes, jueves y sábado.

🔗Puedes leer: Copa Airlines lanza concurso nacional para diseñar ‘El avión de la Sele’ rumbo al Mundial 2026

Según Diego Bermúdez, director de ventas de Copa Airlines, la nueva ruta ya atrae a viajeros de distintos puntos de la región.

“Estamos hablando de un destino que recibirá nuestros vuelos tres veces por semana, los días lunes, jueves y sábados. Tenemos pasajeros de San José, Costa Rica; Panamá; Bogotá; Medellín; Buenos Aires y también de Santiago de Chile”, explicó.

Durante la inauguración, realizada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el equipo de TVN Noticias conversó con Damaris Sánchez, una de las pasajeras del primer vuelo, quien adelantó que celebrará su cumpleaños en Los Cabos.

“Feliz porque siempre he tenido entre mis deseos visitar Los Cabos, y para mí es un honor que hayan regulado ese vuelo. Como no podía perdérmelo en mi cumpleaños, lo voy a celebrar”, comentó.

La aerolínea destacó que esta nueva conexión fortalece su red de destinos y permite a los pasajeros viajar de forma más eficiente, sin escalas adicionales.

Cientos de turistas se reunieron en la puerta de embarque para abordar el vuelo CM801, muchos de ellos en grupos de familiares y amigos, listos para disfrutar de la experiencia en uno de los destinos más atractivos del Pacífico mexicano.

Con información de Yammy Rivas