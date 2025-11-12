Copa Airlines anuncia incremento de vuelos entre Panamá y Chiriquí para 2026

De acuerdo con la compañía, el ajuste responde al crecimiento sostenido de la demanda y permitirá mejorar las oportunidades de viaje por turismo, negocios y visitas familiares, además de fortalecer el intercambio comercial y la movilidad en la zona.

David, Chiriquí/La aerolínea panameña Copa Airlines anunció un incremento en su frecuencia aérea entre la Ciudad de Panamá y la provincia de Chiriquí, a partir del próximo año 2026, reforzando así la conectividad nacional y el desarrollo económico de la región occidental del país.

Todo ello tras haber logrado un aumento en más del 40% en sus actividades de conectividad entre ambas regiones. De acuerdo con la compañía, el ajuste responde al crecimiento sostenido de la demanda y permitirá mejorar las oportunidades de viaje por turismo, negocios y visitas familiares, además de fortalecer el intercambio comercial y la movilidad en la zona.

“Estamos muy felices acá en Chiriquí de poder anunciar un crecimiento de sillas de más del 40%, además de esta conectividad tres veces al día y cuatro vuelos diarios los fines de semana”, destacó Diego Bermúdez, director de Ventas de Copa Airlines, durante la conferencia realizada en la provincia.

Con este aumento, la aerolínea operará tres vuelos diarios y, durante fines de semana, hasta cuatro vuelos diarios, promediando 23 frecuencias semanales entre Ciudad de Panamá y David. Por su parte, Jorge Tovar, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (Camchi), celebró el anuncio y destacó la importancia de integrar a la provincia dentro de los programas turísticos impulsados por la aerolínea.

Copa Airlines también destacó el programa “Panamá Stopover”, desarrollado junto a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Promtur. La iniciativa busca incentivar el turismo en distintas regiones del país y permite establecer alianzas con el sector hotelero, restaurantes y operadores turísticos locales para atraer visitantes y diversificar la oferta de experiencias en la región occidental.

Según proyecciones de la aerolínea, al cierre de 2025 se estima un movimiento de cerca de 230 mil pasajeros, cuyos motivos de viaje varían entre turismo, negocios y visitas a familiares y amigos. Estas cifras reflejan la relevancia de la conexión entre Ciudad de Panamá y David para el desarrollo turístico y económico de la región occidental, generando mayor actividad hotelera, comercial y de servicios vinculados al transporte aéreo.

Además, el aumento de frecuencias favorecerá el transporte de carga, un sector clave para la economía chiricana. Solo en 2025, Copa Airlines ha movilizado más de 151 toneladas en productos agrícolas y pesqueros con destino a mercados internacionales como Los Ángeles, Miami, Shanghái, Osaka, Seúl, Dubái, San José y Aruba, mientras que las importaciones de flores desde Ecuador, Costa Rica y Colombia continúan en ascenso.

Con información de Demetrio Ábrego