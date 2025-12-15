Diputados de Vamos cuestionan al contralor Flores por descalificarlos: 'Es falso que la bancada no rinda cuentas'

El contralor Flores adelantó que, además de la auditoría a los fondos transferidos a municipios en los últimos años, también se auditarán los fondos postelectorales de figuras políticas y partidos.

Ciudad de Panamá/La bancada independiente Vamos rechazó las recientes declaraciones del contralor general de la República, Anel Flores, quien afirmó que la mayoría de sus diputados no ha cumplido con la rendición de cuentas.

En un comunicado, Vamos señaló que el contralor ha optado por “descalificar a diputados en lugar de concentrarse en su deber constitucional como fiscalizador imparcial de los recursos públicos”, y calificó como "falso" que la bancada no haya rendido cuentas conforme a la ley.

La bancada aseguró que sus diputados cumplen y continuarán cumpliendo con sus obligaciones de transparencia y detalló que publican de manera mensual sus informes de rendición de cuentas. Además, indicaron que, de forma voluntaria, hacen públicas sus declaraciones de conflicto de interés y patrimoniales, como parte de su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos.

Como parte de ese compromiso, la bancada informó que sus diputados realizaron la entrega de una donación del subsidio postelectoral a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), por un monto de seis millones de dólares ($6,000,000.00).

En cuanto a la solicitud de prórroga mencionada por el contralor, Vamos aclaró que esta “no constituye una falta de rendición de cuentas”, sino un procedimiento expresamente permitido por la Ley 32 de 1984 y la Resolución 2701 de 2025 de la Contraloría General de la República, cuyo objetivo es garantizar que la información se entregue de manera completa y conforme a los requisitos legales. Añadieron que esta solicitud fue recomendada por personal de la propia Contraloría el pasado 25 de noviembre.

El pronunciamiento surge luego de que el contralor Flores indicara en Noticias AM que una gran cantidad de diputados no ha cumplido con la rendición de cuentas y que la mayoría pertenece a la coalición Vamos. En sus declaraciones, Flores también mencionó que varios políticos han solicitado prórrogas para rendir cuentas.

Particularmente, mencionó a la diputada Alexandra Brenes, quien también emitió un comunicado para aclarar la situación de la rendición de cuentas, y al mismo tiempo lamentar que "ante cuestionamientos nacionales de fondo, se intente desviar la atención hacia señalamientos incorrectos".

En el comunicado, la bancada también cuestionó a la Contraloría por no haber detectado oportunamente la entrega de recursos extraordinarios a municipios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que califican como una posible “descentralización paralela 2.0”, y advirtió sobre intentos de desviar la atención del debate público respecto a la asignación selectiva de fondos fuera de la ley a determinados municipios.

Frente al anuncio de auditorías, Vamos sostuvo que la experiencia del país demuestra que estas “no siempre garantizan resultados”, por lo que exigieron que los procesos anunciados concluyan con informes y responsabilidades debidamente establecidas.

