¡Atención! Ifarhu dará detalles del Concurso General de becas este jueves

Facha de una de las sedes regionales del Ifarhu.
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), anunció en un comunicado que este jueves 8 de enero se darán a conocer detalles importantes sobre el Concurso General de Becas 2026, luego de que en 2025 no se abriera el concurso debido a la falta de presupuesto.⁣

Será el director Carlos Godoy quien revelará los planes del programa para este 2026.

Previamente, el titular de la institución dijo que el concurso podría ser lanzado a principios del 2026, una vez se tuviera claro el presupuesto con el que cuenta la institución para este rubro.

