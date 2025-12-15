'Falso e irresponsable': MOCA responde al contralor Flores y afirma haber cumplido con la rendición de cuentas

El contralor Flores adelantó que, además de la auditoría a los fondos de descentralización transferidos a municipios en los últimos años, también se realizarán auditorías a los fondos postelectorales de partidos políticos y figuras públicas; sin embargo, no aclaró que se trataba de un procedimiento distinto, como lo afirma el colectivo.

Ciudad de Panamá/El Movimiento Otro Camino (MOCA) rechazó de manera categórica las declaraciones del contralor general de la República, Anel Flores, quien aseguró que este colectivo político no ha cumplido con la rendición de cuentas.

En un comunicado, MOCA afirmó que ha cumplido y cumple “plenamente con la rendición de cuentas ante el Tribunal Electoral”, conforme a lo establecido en la Constitución, el Código Electoral y la normativa que rige a los partidos políticos, y calificó como “falsa y políticamente irresponsable” las afirmaciones del contralor.

El pronunciamiento surge luego de que el contralor señalara, durante una entrevista en Noticias AM, que una gran cantidad de diputados de la coalición Vamos no ha cumplido con la rendición de cuentas y que, entre los partidos mencionados, figuran el PRD, Molirena y MOCA. Flores también indicó que varios políticos han solicitado prórrogas para presentar informes de hasta un año y medio de gestión.

MOCA explicó que la auditoría directa de la Contraloría a los partidos políticos corresponde a una facultad nueva, otorgada con posterioridad al primer período de rendición de cuentas ya presentado ante el Tribunal Electoral, y aclaró que este proceso “no es equivalente ni sustitutivo” de la rendición electoral, sino un procedimiento distinto, con nuevos requerimientos.

En el comunicado, el colectivo político, presidido por el excandidato presidencial, Ricardo Lombana, señalado directamente por el contralor, indica que fue la Contraloría quien contempló la posibilidad de solicitar una prórroga de 15 días para la entrega de la información requerida, la cual —según indicaron— fue solicitada formalmente por MOCA, pero negada la semana pasada, un hecho que aseguran no fue mencionado en las declaraciones del contralor en la mañan de este 15 de diciembre.

El contralor Flores adelantó que, además de la auditoría a los fondos de descentralización transferidos a municipios en los últimos años, también se realizarán auditorías a los fondos postelectorales de partidos políticos y figuras públicas; sin embargo, no aclaró que se trataba de un procedimiento distinto, como lo afirma el colectivo.

