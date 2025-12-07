La sombra de una descentralización sin reglas: especialistas sugieren revisar el sistema de transferencias

Ciudad de Panamá, Panamá/El reciente anuncio del Gobierno sobre el manejo de fondos extraordinarios asignados a ciertos municipios abrió un intenso debate sobre la transparencia, los criterios técnicos y la relación de estas transferencias con la política de descentralización. A pesar de que el Ejecutivo insistió en que la llamada “descentralización paralela” desapareció, la polémica sobre más de seis millones de dólares entregados a municipios específicos obligó al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a explicar públicamente los mecanismos utilizados.

El debate en el programa Radar reunió al diputado de Vamos y excomisionado de Asuntos Municipales, Luis Duke; al director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), José Ricardo Panay; y al abogado y exsubdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización, Narciso Machuca Gómez.

Duke: “La descentralización no es el problema; la discrecionalidad y la falta de transparencia sí”

Duke, cuya bancada hizo pública la denuncia, fue enfático:

“La descentralización no es el problema. La discrecionalidad y la falta de transparencia sí es el problema y eso es lo que el Ejecutivo ha estado realizando.”

Chapman justifica millonarios fondos a juntas comunales y municipios: 'se redujeron drásticamente'

El diputado detalló que han identificado más de diez municipios con transferencias directas por fuera del marco legal establecido:

“Son más de 5 millones de dólares que se han visto hasta el momento transferidos a diferentes juntas comunales donde la mayoría responden a alcaldes del partido de gobierno Realizando Metas.”

Puso como ejemplo el caso de San Carlos, donde una junta comunal recibió alrededor de $700 mil, de los cuales el 80% fue destinado a donativos a personas.

También cuestionó los criterios del MEF:

“No conocemos los criterios técnicos que está utilizando el Ministerio de Economía y Finanzas para asignar de forma discrecional a esta junta comunal sí y a esta no.”

“Ninguno de los 10 corregimientos con pobreza multidimensional ha recibido apoyo. ¿Qué criterio técnico se está utilizando?”

Duke añadió que, aunque el ministro Chapman reconoció la necesidad de corregir prácticas que “confundan la descentralización con clientelismo”, aún quedan muchas dudas.

Panay: “Todos los municipios tienen derecho a recibir fondos, sin exclusión”

Desde Amupa, José Ricardo Panay insistió en que el enfoque debe corregir desigualdades territoriales:

“Todos los municipios tienen derecho a recibir fondos, sin exclusión de ninguno.”

Recordó que municipios como Colón, San Miguelito, Arraiján y Panamá, que concentran el 63% de la población, requieren grandes recursos, mientras que en provincias del interior existe potencial para un “canal turístico interoceánico”.

También reclamó un marco institucional más fuerte:

"No hay una política nacional de descentralización. No hay una estrategia nacional de desarrollo territorial.”

Sobre la polémica, Panay sostuvo que, aunque la ley permite transferencias fuera de la estructura de descentralización, el país necesita claridad:

“Yo no coincido con la discrecionalidad. Creo que hay que hacer un análisis más profundo de la realidad.”

Machuca: “Este tema no tiene absolutamente nada que ver con descentralización”

El abogado Narciso Machuca fue categórico al iniciar su intervención:

“Este tema no tiene que ver absolutamente nada con descentralización. Es una transferencia especial a algunos municipios, pero no tiene que ver ni con la autoridad, ni con la ley, ni con los fondos.”

Explicó que desde 1972 la ley y la Constitución permiten que los municipios pidan apoyo directo al Ejecutivo cuando enfrentan crisis administrativas o financieras:

“El municipio tiene que mandar un documento bien sustentado. El MEF lo evalúa y decide si procede o no.”

Machuca reconoció que podría existir percepción de discrecionalidad, pero defendió el proceso técnico del MEF:

“Puede ser que exista discrecionalidad, pero el MEF sí tiene elementos para poder evaluar. Y es posible que sea necesario publicar cuáles son esos criterios.”

También destacó la vigilancia actual de la Contraloría:

"Todo ingreso que llega al municipio tiene que entrar a un proceso que permite que hasta el mínimo centavo sea fiscalizado.”

El ruido político: alcaldes y diputados influyentes beneficiados

Duke apoyó esta lectura al mostrar documentos oficiales:

“Aquí tengo los acuerdos municipales publicados en Gaceta Oficial… En La Pintada se recibieron $200 mil y $135 mil para actividades de fin de año, alumbrado y gastos pendientes. Y el alcalde responde al partido de gobierno.”

¿Qué hacer para proteger la descentralización?

La presentadora advirtió que el país no puede repetir los escándalos del pasado:

“Creo que no podemos volver a repetir esa historia. Me preocupa que con tanto escándalo se diga que mejor el gobierno central maneje todo y se acabe la descentralización.”

Duke cerró señalando que lo primero es que el MEF cumpla con los fondos adeudados:

“Hacen falta más de 502 millones de dólares del impuesto de bien inmueble desde 2021. Si se da esa plata, no habría necesidad de estos calzados.”

Mientras el Gobierno insiste en que corrigió la “descentralización paralela”, los expertos y actores locales exigen mayor transparencia, reglas claras y publicación de criterios técnicos. Aunque la ley permite transferencias extraordinarias, el debate demuestra que la percepción de discrecionalidad puede afectar la confianza en las instituciones y poner en riesgo el modelo de descentralización que Panamá ha construido durante dos décadas.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.