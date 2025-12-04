Chapman justifica millonarios fondos a juntas comunales y municipios: 'se redujeron drásticamente'

El presidente José Raúl Mulino cedió la palabra al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; al contralor Anel Flores; y a la jefa de Descentralización, Roxana Méndez, para que aclararan la situación surgida por el otorgamiento de fondos a municipios y juntas comunales específicas por un monto que supera los 5 millones de dólares, lo que ha generado cuestionamientos en la sociedad.

En ese contexto, Chapman se refirió a la normativa vigente para la provisión de recursos a los municipios y a lo que establece la Constitución Política sobre las transferencias de fondos del Estado a los gobiernos locales, destinadas a garantizar la estructura mínima para su funcionamiento, responsabilidad que recae en la cartera que dirige. Además, destacó que de los 82 municipios existentes, 64 no son autosostenibles y dependen del Ejecutivo.

Seguidamente, procedió a justificar las transferencias realizadas, subrayando que los montos actuales son significativamente menores en comparación con los de los últimos 10 años.

En esta administración se registra una drástica reducción en los montos aportados a través de estos mecanismos. En 2013 se hicieron transferencias por 196.3 millones de dólares, en 2015 por 88.43 millones y en 2023 por 145 millones, es decir, un promedio de 143 millones”, señaló.

Chapman confirmó que la actual administración realizó transferencias por 6.9 millones de dólares en 2024 y por 4.69 millones en 2025, al compararlas con las efectuadas en el pasado, y reconoció que esta práctica no ha sido eliminada en su totalidad.

“Esto representa una reducción del 96%. No es el 100%, ciertamente, pero el 96% es una cifra impactante”, expresó el ministro.

Finalmente, aclaró que todos los municipios pueden acceder a estos mecanismos y que los fondos deberán ser debidamente aprobados tras ser solicitados conforme a la normativa vigente. También dijo que no es el MEF el que define el uso de los fondos, sino el municipio, que sabe cuáles son las necesidades de las comunidades; tampoco cuenta con la visibilidad de la utilización y destino final de los fondos, por lo que se recurrió a la Contraloría General de la República para comprobar que se hizo una justa utilización y que no se hayan desviado.

Nuestro compromiso es claro: que cada balboa que se transfiera contribuya al desarrollo humano local y no a prácticas que dañan la confianza en las instituciones", indicó Chapman.

El ministro también afirmó que para mejorar los procesos y la normativa existen varios proyectos en la Asamblea Nacional, institución en la que confía para que estos cambios sean posibles y así poder otorgar los recursos de manera más técnica y científica, algo que, según indicó, no ocurre actualmente.

Por su parte, el contralor Anel Flores destacó que existe una reducción significativa en el otorgamiento de los fondos y confirmó que se iniciarán auditorías para determinar el uso de los más de 6 millones de dólares entregados. Aprovechó para enviar un mensaje a quienes han hecho señalamientos: “No sigamos con mentiras ni medias verdades. No convirtamos lo que está pasando en un terremoto, porque no existe”.

Flores afirmó que las transferencias son legales, que no se está ocultando información y que no se trata de un gran escándalo.

Esos mismos diputados de esa misma bancada son los que me están solicitando prórroga porque no han podido realizar su rendición de cuentas”, expresó.

Asimismo, se refirió a las auditorías del programa de Auxilios Económicos, las cuales ya fueron entregadas al Ministerio Público, a la espera de que las investigaciones continúen su curso y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, Chapman aseguró que no todos los trámites deben llevar el aval del ministro, ya que sería imposible y el país se trancaría, señalando que cuando las solicitudes pasan un monto en específico, es enviado al escritorio del ministro, mientras tanto, son llevadas a direcciones dentro de la institución que le dan curso y de allí pasan a la Contraloría.