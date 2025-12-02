Chapman y Méndez dicen desconocer cómo se asignaron los fondos ‘extras’ a juntas comunales y municipios

Tras las declaraciones del ministro Chapman, los diputados de la bancada de Vamos y el exdiputado Juan Diego Vásquez piden que se haga pública la lista de los dineros transferidos a los diferentes gobiernos locales.

Panamá/ En medio de los cuestionamientos por la entrega de fondos adicionales durante este gobierno a algunas juntas comunales y a ciertos municipios del país, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dejó más preguntas que respuestas, mientras que la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, se deslindó del tema, asegurando que no ha entregado fondos extra.

Ante los señalamientos del exdiputado Juan Diego Vásquez —quien advierte que en la actual administración podría estar ocurriendo una nueva “descentralización paralela”, similar a la criticada en el gobierno anterior por asignar recursos fuera de la ley y con opacidad—el ministro afirmó que desconoce los criterios utilizados para asignar esos fondos adicionales dirigidos a juntas comunales y alcaldías.

Vásquez denunció ayer lunes que en diciembre de 2024 el MEF, con el refrendo de la Contraloría, aprobó cerca de $5 millones en fondos adicionales destinados a más de una docena de municipios y juntas comunales, sin explicar los criterios ni el uso de esas transferencias.

Chapman, en tanto, se refirió a la publicación de la diputada de Vamos, Janine Prado y explicó que, tras ver la publicación realizada sobre la entrega de estos recursos, estableció comunicación inmediata con ella para escuchar sus inquietudes, y aseguró que comparte la preocupación respecto al manejo de los fondos públicos.

Consultado sobre por qué los recursos fueron asignados únicamente a algunas alcaldías y juntas comunales, Chapman reconoció que él mismo se hace esa pregunta y anunció que se evalúa la creación de criterios objetivos y normados para evitar decisiones discrecionales.

Excelente pregunta, que yo me hago también. Uno de los temas que vamos a investigar es qué criterios se utilizan. ¿Se usan indicadores socioeconómicos? Nunca se han usado en la historia de Panamá. Tal vez es momento de normarlo por ley”, afirmó.

Méndez asegura que cerró la válvula de entrega de fondos

Por su parte, la directora de Descentralización dijo a TVN que “le puedo confirmar que la AND eliminó el Programa de Inversión Social (PDI) y la cuenta especial para transferir fondos a los gobiernos locales, programa utilizado sin controles y conocido como la ‘paralela’. En nuestra administración, cada municipio y junta comunal ha recibido anualmente los fondos correspondientes al presupuesto aprobado por el MEF”.

No obstante, precisó que “el MEF puede asignar fondos extraordinarios a quienes los solicitan y sustentan directamente, sin requerir aprobación de la AND”.

Respecto a lo ocurrido en diciembre de 2024, Méndez señaló que “hicimos aportes especiales del presupuesto propio de la AND para reforzar el Programa Cultural de Talento Juvenil en Bandas Musicales que impulsan los alcaldes de Tierras Altas, por $10,000, y de Boquete, por $15,000. Contamos con todos los sustentos del uso de estos aportes. No se trata de transferencias adicionales para funcionamiento ni de subsidios especiales”.

Añadió que los desembolsos en concepto de transferencias establecidas por ley pueden verificarse en el sitio web www.descentralizacion.gob.pa.

Por su parte, el exdiputado Juan Diego Vásquez ante las declaraciones este martes del ministro de Economía desconociendo cómo se entregaron los fondos escribió en su cuenta de X: “El ministro acepta que hay mucho que investigar. Nuestras preocupaciones no son falsas. Espero que esas investigaciones se hagan rápido y se reporten al país. Sin embargo, para generar confianza deberían publicar de inmediato la lista completa de transferencias”.

Agregó, “ministro, parece correcto arrancar una investigación. Sin embargo, por transparencia, debe publicar la lista completa de transferencias a los gobiernos locales de inmediato. Se debe permitir y promover que sean las comunidades las fiscalizadoras de esos recursos. No confío en el contralor”.

Los desembolsos

Los registros oficiales muestran desembolsos significativos a diversos municipios del país. Entre ellos figuran Macaracas, Portobelo, Mironó, Tolé, Tierras Altas, Aguadulce, Chagres, Changuinola, Mariato, Olá, Renacimiento, La Chorrera y Santa Fe, cada uno con asignaciones de $150,000. También aparecen transferencias de $100,000 destinadas al municipio de Parita, y $50,000 para Los Pozos y Chame. Además, se registró una transferencia adicional de $150,000 para la Junta Comunal de El Chorrillo.

Tres trámites distintos de diciembre 2024 se mandaron por 150,000 al Municipio de San Carlos.

Todos se refrendaron. El Contralor no hizo preguntas supongo. Yo tengo una duda: ¿por qué 3 distintos? ¿Será porque corresponden a 3 diputados distintos? Una ayuda se manda completa no? pic.twitter.com/Qkeum5LSlr — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) December 1, 2025

Documentos presentados por Vásquez revelan que, en diciembre de 2024, el Municipio de San Carlos, a cargo de Antonio Pope Bernal, del partido de gobierno Realizando Metas, recibió tres desembolsos en un solo mes, bajo la figura de “apoyo económico”, por un total de $150,000, refrendados por la Contraloría General de la República.

Dos de estos trámites permanecieron 10 días en la Contraloría y fueron refrendados el 12 y 13 de diciembre, mientras que otro trámite estuvo solo tres días, fue refrendado el 5 de diciembre y remitido ese mismo día al municipio.

Lo más extraño es que en Bugaba pasó exactamente lo mismo. 3 trámites, mismos montos. ¿Por qué? ¿Por qué tantos el mismo día? ¿Ni una alarma? ¿Qué ley ordena esos traslados? ¿Por qué unos reciben varias veces y otros ninguna? ¿Esa plata llegó a la gente?@FelipeChapman @boloflores pic.twitter.com/tJBOpcW8J4 — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) December 1, 2025

Es preciso recordar, que los fondos públicos solo se pueden otorgar a otras entidades si pasan por el aval del MEF y de la Contraloría General de la República, que en este gobierno es gestionada por Anel Flores, quien no ha dado declaraciones al respecto.

Cabe señalar que, actualmente, el Ministerio Público y la Contraloría llevan a cabo investigaciones relacionadas con la “descentralización paralela” del gobierno pasado.

Se estima que entre 2021 y 2024 se transfirieron alrededor de $320 millones a través de esa estructura paralela, supuestamente destinada a financiar proyectos de infraestructura, salud y educación.