Decretan detención provisional para hombre acusado de reiterados actos de violencia contra su expareja en Colón

Colón/Un hombre de 54 años estará bajo detención provisional luego de que un Juzgado de Garantías lo vinculara a múltiples hechos de violencia registrados en el distrito de Colón, informó la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, a través de la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual y Violencia de Género.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2024 y el 19 de diciembre de 2025, en los corregimientos de Puerto Pilón, Sabanitas y Cristóbal Este, donde el imputado hostigó, acosó, persiguió y ejerció actos de control y exigencia de obediencia contra su expareja.

Uno de los episodios más graves se registró el 24 de enero de 2025, cuando el hombre utilizó un vehículo para impactar y destruir la pared frontal de la residencia de la víctima, para luego agredirla con un arma blanca, según consta en el expediente presentado por el Ministerio Público.

Las autoridades detallaron que al momento de los hechos existía una medida de protección vigente, que prohibía al imputado acercarse a la víctima. Pese a estar debidamente notificado, el hombre incumplió la orden judicial y volvió a agredirla, configurando un quebrantamiento directo de la medida.

El acusado, quien figuraba en la lista de los más buscados, fue imputado por los delitos de violencia de género, violencia patrimonial y quebrantamiento de medida de protección.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de la medida cauteral, solicitudes que fueron admitidas por el Juzgado de Garantías, mientras avanzan las investigaciones del caso.