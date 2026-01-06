Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones disfrutan del Caribe panameño

La visita de Douglas y Zeta-Jones refuerza la imagen de Panamá como un destino turístico de clase mundial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se convirtió en el escenario de una visita de alto perfil internacional con la llegada de los reconocidos actores de Hollywood Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, quienes vivieron una experiencia exclusiva en el Caribe panameño, específicamente en la provincia de Bocas del Toro.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) destacó la presencia de la pareja a través de sus redes sociales, donde señaló:

"El Caribe Panameño de Bocas del Toro tuvo el honor de recibir la increíble visita de los reconocidos actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, una experiencia que reafirma el posicionamiento de nuestro destino como un referente de clase mundial @michaelkirkdouglas @catherinezetajones".

Michael Douglas, ganador de dos premios Óscar y protagonista de icónicas producciones como Wall Street, Instinto básico y Atracción fatal, y Catherine Zeta-Jones, también ganadora del Óscar por Chicago y recordada por filmes como La máscara del Zorro y Ocean’s Twelve, son una de las parejas más reconocidas de la industria cinematográfica internacional. Su visita no pasó desapercibida y generó entusiasmo entre seguidores y promotores turísticos.

El Caribe panameño, y en especial Bocas del Toro, es uno de los destinos más codiciados del país por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y biodiversidad. La región ofrece experiencias que van desde recorridos por islas como Bastimentos y Colón hasta el avistamiento de fauna marina, buceo, snorkel y paseos en kayak entre manglares.

Además, los visitantes pueden disfrutar de la cultura afroantillana, la gastronomía caribeña y la calidez de las comunidades locales, elementos que convierten a esta zona en un atractivo ideal tanto para turistas internacionales como para celebridades que buscan privacidad, naturaleza y exclusividad.

La visita de Douglas y Zeta-Jones refuerza la imagen de Panamá como un destino turístico de clase mundial, capaz de combinar lujo, naturaleza y experiencias auténticas, consolidando al país como una opción preferida en el mapa turístico del Caribe y de Centroamérica.