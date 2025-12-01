Juan Diego Vásquez denuncia posibles fondos paralelos para gobiernos locales aprobados por el MEF

Ciudad de Panamá/La posibilidad de que se haya reavivado la llamada “descentralización paralela” vuelve al debate público, luego de que el exdiputado Juan Diego Vásquez asegurara que desde el Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Felipe Chapman, se están dando desembolsos adicionales a varias juntas comunales y municipios del país.

Al menos se estaría hablando de unos 5.5 millones trasladados de manera paralela.

Estamos sorprendidos de que, pese a que el presidente ha dicho en varias ocasiones que no cree en la descentralización paralela y que incluso se ha estado investigando a los responsables de la anterior paralela que ejecutó el gobierno del presidente Nito Cortizo, este gobierno diga una cosa y haga otra. Es vergonzoso porque los traslados que se están haciendo se realizan al margen de la ley, se hacen sin explicación, sin coordinación y de forma antojadiza, lo que para mí, sin duda alguna, los categoriza como una descentralización paralela. Lo más grave es que el ministro Chapman negó traslados a las juntas comunales y tenemos pruebas de que sí se están haciendo”, dijo el exdiputado a TVN-2.com.

De acuerdo con Vásquez, hay más de una docena de municipios que han obtenido estos fondos extra, en comparación con las juntas comunales.

Los registros muestran desembolsos significativos a diversos municipios del país. Entre ellos figuran , Macaracas, Portobelo, Mironó, Tolé, Tierras Altas, Aguadulce, Chagres, Changuinola, Mariato, Olá, Renacimiento, La Chorrera y Santa Fe, cada uno con asignaciones de $150,000. También aparecen transferencias de $100,000 destinados al municipio de Parita, y $50,000 para Los Pozos y Chame. Además, una transferencia adicional de $150,000 destinada a la Junta Comunal de El Chorrillo.

Documentos presentados por el exdiputado revelan que, en diciembre de 2024, por ejemplo, el Municipio de San Carlos, a cargo de Antonio Pope Bernal, del partido en gobierno Realizando Metas, recibió en un solo mes tres desembolsos como “apoyo económico” por un total de $150,000, refrendados por la Contraloría General de la República.

Dos de los trámites permanecieron 10 días en la Contraloría y fueron refrendados el 12 y 13 de diciembre antes de ser remitidos al municipio. Mientras que otro trámite solo estuvo tres días en la Contraloría, fue refrendado el 5 de diciembre y ese mismo día remitido a la entidad.

Tres trámites distintos de diciembre 2024 se mandaron por 150,000 al Municipio de San Carlos.

Todos se refrendaron. El Contralor no hizo preguntas supongo. Yo tengo una duda: ¿por qué 3 distintos? ¿Será porque corresponden a 3 diputados distintos? Una ayuda se manda completa no? pic.twitter.com/Qkeum5LSlr — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) December 1, 2025

En ese sentido, el exdiputado —figura emblemática del movimiento Vamos— pone sobre la mesa varias interrogantes. “¿El contralor no hizo preguntas, supongo? Yo tengo una duda: ¿por qué tres distintos? ¿Será porque corresponden a tres diputados distintos? Una ayuda se manda completa, ¿no?”

Este medio contactó al alcalde; sin embargo, su secretaria informó que no se encontraba, pues había salido a realizar algunas diligencias.

Otro ejemplo llevado al ojo público fueron las tres alcaldías vinculadas a Cambio Democrático, entre ellas, el del Municipio de Bugaba, a cargo de Rafael Quintero, donde habría ocurrido lo mismo que en San Carlos: tres pagos por $150,000 en el mismo mes, y el trámite más largo en la Contraloría tomó entre dos y tres días. “¿Por qué? ¿Por qué tantos el mismo día? ¿Ni una alarma? ¿Qué ley ordena esos traslados? ¿Por qué unos reciben varias veces y otros ninguna? ¿Esa plata llegó a la gente?”, cuestionó el exdiputado.

Lo más extraño es que en Bugaba pasó exactamente lo mismo. 3 trámites, mismos montos. ¿Por qué? ¿Por qué tantos el mismo día? ¿Ni una alarma? ¿Qué ley ordena esos traslados? ¿Por qué unos reciben varias veces y otros ninguna? ¿Esa plata llegó a la gente?@FelipeChapman @boloflores pic.twitter.com/tJBOpcW8J4 — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) December 1, 2025

En Bugaba, nadie respondió el teléfono ante las llamadas hechas por TVN. Este medio también contactó a otras autoridades, pero al cierre de esta publicación no se había recibido respuesta.

Tampoco respondió el diputado Sergio “Chello” Gálvez, quien para ese periodo era presidente de la Comisión de Presupuesto, ni la directora de Descentralización y también está detrás de la junta comunal de El Chorrillo, que también recibió fondos "extras".

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se indicó que en las próximas horas se hará público un comunicado.

Las declaraciones del exdiputado han tenido sus reacciones, por ejemplo, el panameñista Guillermo Bermúdez, indicó que "no luchamos contra la 'descentralización paralela' para ahora tener una versión 2.0 manejada desde el MEF. Si hay traslados ocultos, discrecionales y fuera del presupuesto legal de descentralización, alguien tiene que responder. No se puede hablar de Estado de Derecho mientras se repiten las mismas prácticas que ayer se denunciaron. Panamá exige transparencia. Y exige que caiga quien tenga que caer".

Cabe señalar que actualmente el Ministerio Público y la Contraloría llevan a cabo investigaciones por el caso de la descentralización paralela del gobierno pasado. Se estima que, entre 2021 y 2024, se transfirieron unos $320 millones a través de esta estructura paralela, con la supuesta intención de financiar proyectos de infraestructura, salud y educación.

Así las cosas, la pregunta que cabe es: ¿se repite la historia?.