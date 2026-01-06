Presidente de la Asamblea sobre voto electrónico: 'Paso a paso vamos a ir haciendo las cosas de la mejor manera correcta'

El presidente de la Asamblea también anunció que todo proyecto de ley aprobado en tercer debate será publicado de manera inmediata en la página web de la Asamblea Nacional, además de ser transmitido por el canal legislativo.

Ciudad de Panamá/El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, afirmó que desde el inicio de su gestión se ha priorizado la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos, como parte de un compromiso asumido ante la ciudadanía.

Herrera recordó que el 2 de enero, durante su discurso a la nación, fue enfático en comunicar de forma clara a la población que su formación política proviene de la institucionalidad de los gobiernos locales, donde —dijo— se promueven valores como la transparencia, la participación ciudadana y la correcta distribución de los recursos hacia las comunidades.

Voto electrónico

Sobre el sistema de voto electrónico, Herrera explicó que permitirá conocer de forma inmediata qué diputado vota a favor, en contra o se abstiene. Esta información se reflejará en la página web de la Asamblea y será proyectada en tiempo real por el canal legislativo y los medios presentes.

En este contexto, también dijo que todo proyecto de ley aprobado en tercer debate será publicado de manera inmediata en la página web de la Asamblea Nacional, además de ser transmitido por el canal legislativo.

“Paso a paso vamos a ir haciendo las cosas de la mejor manera correcta”, sostuvo, al señalar que apenas cuentan con cuatro meses en el período legislativo y dos meses de administración, pero que ya se ha iniciado un proceso de reordenamiento institucional.

Reconoció que han surgido cuestionamientos sobre temas sensibles, pero aseguró que el servicio público que no es cuestionado suele pasar desapercibido. A su juicio, la Asamblea es una “vitrina” permanente de críticas, aunque el objetivo —recalcó— es alcanzar la mayor transparencia posible.

Ahorros y reducción del presupuesto

Herrera explicó que el presupuesto de la Asamblea que recibió no fue elaborado por su administración, pero aun así se realizaron ajustes que permitieron un ahorro significativo para el Estado panameño.

Detalló que desde el primer día se eliminaron alquileres de vehículos, se redujo el consumo de combustible y se ajustaron gastos en consultorías, entre otros renglones, lo que representó un ahorro cercano a 2 millones de dólares, mientras que el ajuste general alcanzó aproximadamente 21.6 millones de dólares.

En cuanto a la planilla, indicó que se trabaja en su reducción, aunque aclaró que se trata de un proceso que debe cumplir una serie de procedimientos legales. "Aquel personal que no trabaja no va a estar dentro de la Asamblea, el que trabaja se va a quedar, porque aquí nosotros no venimos a quién es bueno y quién es malo", subrayó.

Reforma al reglamento interno

Respecto a la reforma del reglamento interno de la Asamblea, Herrera señaló que es un tema pendiente desde hace más de una década. Informó que ayer lunes 5 de enero se realizó la primera reunión de junta directiva ampliada, con la participación de los jefes de bancada, donde se acordó agilizar el proceso administrativo para discutir estas reformas.

A su juicio, el reglamento interno es el instrumento que puede devolverle confianza a la ciudadanía en la Asamblea Nacional. Entre los temas que podrían revisarse, mencionó las exoneraciones de vehículos, los descuentos a diputados que no cumplen con sus funciones, los horarios y la organización del personal adscrito a los despachos legislativos.

Herrera enfatizó que cualquier modificación deberá lograrse por consenso y que los puntos más sensibles se debatirán en el pleno, reiterando su apuesta por una mayor participación ciudadana y controles institucionales en el manejo de los recursos del Estado.

