Transición de jueces de paz al Ministerio de Gobierno genera incertidumbre en Arraiján

Arraiján, Panamá Oeste/Autoridades municipales del distrito de Arraiján expresaron su preocupación ante la transición inmediata de los jueces de paz al Ministerio de Gobierno, un proceso que, según aseguran, esperaban que fuera ordenado y progresivo, pero que fue anunciado como un cambio de aplicación inmediata.

Durante una reunión sostenida este martes 30 de diciembre, representantes del Municipio de Arraiján indicaron que se les informó que los jueces de paz dejarían de estar bajo la tutela municipal, pese a que las Casas de Paz en Arraiján operan en locales alquilados por el municipio. De acuerdo con lo expuesto, al consultar sobre la posibilidad de reembolsos por alquileres y servicios ya pagados, la respuesta fue negativa, dado que el Ministerio de Gobierno realizará sus propias contrataciones sin asumir compromisos previos.

Producto de esta situación, se pudo conocer que la entidad prescindió de los servicios de los locales a partir de las 12:00 a.m. del 31 de diciembre, lo que ha sido calificado como un escenario urgente y preocupante. A ello se suma la incertidumbre sobre la reubicación del personal administrativo, dado que, según lo indicado por las autoridades, solo los jueces serán recibidos en la nueva estructura.

El panorama se complica aún más porque los concejales deben desvincular a los jueces de paz designados por el Consejo Municipal, mientras que los nuevos jueces comunitarios no tomarán posesión hasta el 2 de enero. Esto genera un vacío temporal en la atención de conflictos, sobre todo sensible durante las festividades de fin de año, cuando suelen registrarse mayores incidencias en los corregimientos.

Lo que dice la ley y el Ministerio de Gobierno

La Ley 467 de 2025, que subroga la Ley 16 de 2016, establece que la justicia comunitaria de paz deja de estar bajo la responsabilidad de los municipios y pasa al Ministerio de Gobierno a partir del 1 de enero de 2026.

En un comunicado, el Ministerio de Gobierno (Mingob) aclaró que, desde esa fecha, las Casas de Justicia Comunitaria dejarán de funcionar bajo jurisdicción municipal, por lo que deberán aplicarse los mecanismos legales para la finalización de las relaciones laborales del personal que labora en estas instancias a nivel nacional.

La entidad aclaró que la organización y funcionamiento de la jurisdicción especial de justicia comunitaria será asumida de manera progresiva, y que los funcionarios que no hayan sido reemplazados deberán continuar en funciones, conforme al artículo 793 del Código Administrativo, hasta que se nombre a sus sustitutos.

"El Ministerio de Gobierno efectuará el procedimiento administrativo correspondiente al período laborado, mientras se ejecute el proceso de nuevos nombramientos", puntualizó la institución.

Con información de Elizabeth González