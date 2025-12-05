Exigen transparencia por transferencias de más de $11 millones a municipios en descentralización paralela '2.0'

Desde la Asamblea Nacional, la diputada de Vamos, Janine Prado , recordó que uno de los compromisos asumidos por la nueva directiva legislativa es avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas .

Ciudad de Panamá/La transferencia de más de 11 millones de dólares a varios municipios durante los últimos dos años, sin que hasta ahora se conozcan los criterios de asignación, los montos específicos ni los gobiernos locales beneficiados, ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de estos fondos públicos.

De acuerdo con lo expuesto, esta situación requiere una investigación completa, rendición de cuentas y posibles sanciones, en caso de confirmarse un uso irregular de los recursos.

Así lo advirtió Olga de Obaldía, de Transparencia Internacional, quien señaló que "esta nueva situación que se da requiere investigación completa, rendición de cuentas total y que haya devolución si se trata de un uso discrecional fuera de la ley y haya los castigos apropiados”.

Hasta el momento, no se ha hecho pública información oficial sobre los municipios beneficiados. De manera extraoficial, se ha mencionado a alcaldías vinculadas a partidos como Cambio Democrático, Realizando Metas y el Panameñismo, aunque ninguna autoridad lo ha confirmado formalmente.

Desde la Asamblea Nacional, la diputada de Vamos, Janine Prado, recordó que uno de los compromisos asumidos por la nueva directiva legislativa es avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas. En ese contexto, sostuvo que:

“La única manera de demostrarlo es haciendo pública esta información que, si me pregunta a mí, debería estar incluso en la web de la propia Asamblea Nacional.”

Por su parte, desde la Asociación de Municipios, su directivo Dicky Panay explicó que los municipios pueden gestionar recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y que estas solicitudes se sustentan en lo establecido en el artículo 236 de la Constitución, el cual faculta a los gobiernos locales a realizar este tipo de trámites. También recordó que el propio presidente de la República instó a los municipios a presentar gestiones para proyectos ante las distintas instituciones del Estado.

La descentralización, concebida como una herramienta para que las comunidades gestionen sus propias soluciones junto a sus autoridades, es defendida como una figura necesaria. Sin embargo, se reconoce que en el camino ha sido desvirtuada por malas prácticas.

En ese sentido, Olga de Obaldía recalcó que los municipios deben realizar consultas ciudadanas y justificar detalladamente el uso de los fondos, especialmente en lo relacionado con la denominada descentralización paralela. Añadió que corresponde al Ministerio Público investigar si hubo un uso legítimo de los recursos y establecer responsabilidades, de manera que se evite la percepción de un regreso a prácticas irregulares del pasado.

Información de Luis Jiménez