Rubio llama a presidente electo de Honduras y elogia apoyo a objetivos de EEUU

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, llamó al presidente electo de Honduras para felicitarlo por su victoria electoral y elogió su apoyo a los objetivos estratégicos de Estados Unidos, informó el viernes el Departamento de Estado.

Nasry Asfura, un empresario conservador respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales hondureñas el miércoles, semanas después de unos comicios reñidos, marcados por retrasos en el conteo de votos y acusaciones de fraude.

El apoyo de Trump a Asfura había alimentado las acusaciones de injerencia de Estados Unidos en las elecciones de Honduras, uno de los países más pobres de América Latina.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró en un comunicado que Rubio llamó a Asfura "para felicitarlo por una clara victoria electoral".

"El secretario Rubio felicitó al presidente electo Asfura por su defensa de los objetivos estratégicos de Estados Unidos, incluido el avance de nuestra cooperación bilateral y regional en materia de seguridad, y el fortalecimiento de los lazos económicos entre nuestros dos países", según el texto.

"Ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la asociación entre Estados Unidos y Honduras", añadió Pigott.

Asfura asumirá el cargo el 27 de enero.

Su triunfo marca el regreso de la derecha al poder en uno de los países más pobres de la región, tras cuatro años de mandato de la izquierdista Xiomara Castro. Acentúa además el avance de gobiernos conservadores luego de los giros de Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

En las elecciones del 30 de noviembre, Asfura, de 67 años, empresario de la construcción e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con una ventaja de menos de un punto porcentual (40,1%) sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha (39,5%).

Antes de la votación, Trump había respaldado a Asfura. Dijo que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas", y luego advirtió que "habría graves consecuencias" si la mínima ventaja del candidato conservador se revertía en el recuento.

El republicano Trump cuestiona regularmente la integridad de elecciones con resultados que no le favorecen, incluyendo su propia derrota en las presidenciales estadounidenses de 2020 ante el demócrata Joe Biden.

En la víspera de las elecciones hondureñas, Trump, en una medida sorpresiva, indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, miembro del partido de Asfura, quien cumplía una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Para muchos, el indulto es una contradicción con la política de Trump de mano dura contra los presuntos narcotraficantes en América Latina.