Clima en Panamá: Transición hacia la temporada seca reduce las lluvias en gran parte del país

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones meteorológicas para este sábado 27 de diciembre estarán dominadas por una atmósfera estable, producto del debilitamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y la aceleración de los vientos alisios, tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con el boletín meteorológico, este comportamiento atmosférico es característico del periodo de transición entre la temporada lluviosa y la estación seca, lo que limitará la ocurrencia de lluvias generalizadas en el país.

Para la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos entre dispersos y nublados, con lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe Buglé, así como en Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro. Estas condiciones podrían extenderse hacia horas de la tarde y la noche.

En el Pacífico, se esperan cielos parcialmente nublados en la mañana, sin lluvias significativas. Sin embargo, para la tarde y noche podrían registrarse episodios nublados con aguaceros ligeros y aislados, principalmente en Panamá Este, Darién, Tierras Altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Temperaturas y vientos

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 11 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 30 °C y 32 °C en distintas regiones del país.

Respecto a los vientos, se esperan flujos del este-noreste en horas de la mañana, con velocidades de 5 a 12 km/h, que aumentarán durante la tarde y noche a 12 y 26 km/h en el Caribe. En el Pacífico, predominarán vientos del norte con velocidades que podrían alcanzar hasta 30 km/h, disminuyendo ligeramente hacia la noche.

Advertencias marítimas y radiación UV

En el Caribe, se mantienen condiciones de advertencia por vientos, oleajes y corrientes de retorno, con olas que podrían alcanzar hasta 1.82 metros, por lo que se recomienda precaución en las actividades marítimas. En contraste, el Pacífico presentará condiciones favorables, con oleajes cercanos a 0.91 metros.

Además, se prevén índices de radiación UV-B entre altos y extremos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.