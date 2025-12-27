Donald Trump insta a que se hagan públicos todos los expedientes de Jeffrey Epstein que mencionen a demócratas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó a publicar la semana pasada los documentos de la investigación sobre Epstein, un acaudalado financiero que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

Washington, Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el viernes al Departamento de Justicia a "avergonzar" a cualquier demócrata que haya trabajado con Jeffrey Epstein, después de que este comenzara a examinar minuciosamente millones de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual.

Las últimas revelaciones del martes contienen numerosas referencias a Trump, incluidos documentos que detallan los vuelos que realizó en el jet privado de Epstein. El magnate republicano fue amigo de Epstein, pero se distanció de él cuando salieron a la luz sus crímenes.

También se ha mostrado reacio a hablar del caso, a pesar del fuerte apoyo del Partido Republicano a una mayor transparencia sobre los socios del fallecido. "Ahora se han encontrado un millón de páginas más sobre Epstein. El Departamento de Justicia se ve obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas", escribió Trump el viernes en su plataforma Truth Social.

"Son los demócratas quienes trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Divulguen todos sus nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país!", dijo.

"La izquierda radical no quiere que se hable del ÉXITO DE TRUMP Y LOS REPUBLICANOS, solo del difunto Jeffrey Epstein, fallecido hace mucho tiempo. ¡¡¡Es solo otra caza de brujas!!!", añadió. Trump no dijo qué demócratas podrían aparecer en los archivos.

El Departamento de Justicia no cumplió con la fecha límite del 19 de diciembre para publicar los expedientes en su totalidad, a pesar de que una ley lo obligaba a hacerlo. El fiscal general adjunto Todd Blanche culpó anteriormente del retraso en la publicación a la necesidad de ocultar minuciosamente las identidades de las víctimas de Epstein.

El Departamento de Justicia defiende a Trump y dijo el martes que los archivos contienen "afirmaciones falsas y sensacionalistas" contra él, presentadas al FBI antes de las elecciones de 2020, que el republicano perdió contra el demócrata Joe Biden. El departamento no ha especificado qué acusaciones son falsas. "Si tuvieran una pizca de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", añadió.