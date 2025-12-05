¡Le dio un ataque! Representante de San Juan sufre un infarto en plena audiencia por peculado

Chiriquí/El representante del corregimiento de San Juan, del distrito San Lorenzo, en el oriente de Chiriquí, Dionisio Rodríguez Pineda, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Regional Rafael Hernández de David, tras presentar cuadros cardíacos, luego de una audiencia de control de garantías, en donde un juez determinó ordenar su detención preventiva por la investigación por los delitos de peculado agravado.

El representante que había sido retenido el pasado miércoles en Los Algarrobos de Dolega, había sido ingresado ese mismo día al Hospital Regional Rafael Hernández para revisión de sus condiciones cardíacas y este viernes, en horas de la mañana, enfrentó esta audiencia de control de garantías en donde, tras escuchar la determinación del juez, entró en esta crisis.

Edwin Álvarez Camaño, abogado de la defensa de este ciudadano, afirmó que, pese a las solicitudes de que se le diera algún otro tipo de medida cautelar por su condición de salud y de no violación de sus derechos humanos, el juez de garantía decidió ordenar su detención, causándole la crisis de salud en las propias salas del tribunal.

El representante permanece ahora nuevamente en el Hospital Regional Rafael Hernández bajo observación médica, en condición delicada.

Este jueves también un juez de control de garantías determinó ordenar la detención preventiva por los próximos seis meses, al que fuera también tesorero de la junta local de San Juan de San Lorenzo para que se dé el proceso de investigación, también por el supuesto delito de peculado agravado.

Dionisio Rodríguez, perteneciente a las filas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue reelecto para el cargo durante el periodo 2024-2029.

Información de Demetrio Ábrego

