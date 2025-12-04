Juez decreta detención provisional a extesorero de la Junta Comunal de San Juan en Chiriquí

Anunciaron apelación a la decisión de detención provisional y no descartaron también accionar métodos alternos de resolución de conflicto a través de un acuerdo de pena.

Chiriquí/Un juez de control de garantías del Tercer Distrito Judicial ordenó la tarde de este jueves la detención provisional por los próximos seis meses del extesorero de la Junta Comunal de San Juan, en el distrito de San Lorenzo, en el oriente de Chiriquí, y le formuló cargos por el delito de peculado agravado en perjuicio del Estado.

En esta misma audiencia de control de garantías se determinó decretar como legales las acciones judiciales que dieron con la aprehensión de este extesorero, que es investigado por este supuesto desfalco en entrega de fondos del Estado para ayudas sociales y comunitarias. El monto bajo investigación asciende a $191,652.67.

En el acto de audiencia, la fiscalía afirmó que se hicieron los movimientos de estos fondos, pero no contaban con el respaldo de facturas o los procedimientos que establece el régimen de Contraloría para el uso de estos dineros.

El Ministerio Público no dio declaraciones a los medios, mientras que la defensa del ciudadano ahora investigado aseguró que se trata de informes incompletos de la Contraloría.

Anunciaron apelación a la decisión de detención provisional y no descartaron también accionar métodos alternos de resolución de conflicto a través de un acuerdo de pena.

