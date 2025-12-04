Caso Unachi: Decana de la Facultad de Medicina seguirá separada del cargo por investigación de peculado

Tras finalizar esta audiencia de apelación, la fiscal del Ministerio Público no dio declaraciones; sin embargo, la defensa sí aseguró que se logró que no se procediera de forma judicial a la detención de la decana y docente.

Chiriquí/Luego de hora y media de deliberación, los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí, decidieron mantener la medida de suspensión del cargo de decana y de docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) a la doctora Evelia Aparicio de Esquivel.

Tras finalizar esta audiencia de apelación, la fiscal del Ministerio Público no dio declaraciones, sin embargo, la defensa sí aseguró que se logró que no se procediera de forma judicial a la detención de la decana y docente.

Jorge Armando Chan Villarreal, abogado de la defensa, celebró que no se ordenara la detención de la docente.

"Para la comunidad chiricana, que sepa que la doctora no se ha robado ningún solo real. Esos 300 y pico mil de dólares que están mencionando fueron trabajados con el sudor de su frente, porque realizó su trabajo como funcionaria dentro de la policlínica, como médico particular, como decana y docente", indicó el abogado Chan Villarreal.

Al salir de la audiencia, Aparicio de Esquivel dijo sentirse "confiada" del proceso, indicando que estaba muy feliz y que confiaba en la justicia.

"Me siento feliz de ser una funcionaria pública. Estoy totalmente confiada", declaró la decana a los medios a su salida del recinto judicial.

La doctora Evelia Aparicio de Esquivel está siendo investigada tras denuncias presentadas por el Ministerio Público por el supuesto delito de peculado por error, tras el cobro por dualidad de funciones de cerca de 375 mil balboas como médico y funcionaria de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

