Cambian medida cautelar a Javier Fanuco; le otorgan detención domiciliaria

Ciudad de Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones decidió este jueves 4 de diciembre cambiarle la medida cautelar al exfuncionario Javier Fanuco, al sustituir su detención provisional por casa por cárcel, en el marco de una investigación por enriquecimiento injustificado.

Fanuco, exdirector de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, había sido aprehendido el 19 de noviembre de 2025 en un operativo en el sector de Ernesto Córdoba Campos; fue formalmente imputado el 20 de noviembre por la jueza de garantías, quien legalizó su captura y dispuso inicialmente detención provisional mientras avanza la investigación.

¿Qué revela la investigación?

La causa se originó a partir de un informe de la Contraloría General de la República, que detectó que Fanuco no pudo justificar el origen de 496 mil dólares depositados en su cuenta bancaria durante el período 2014-2018, es decir, mientras se desempeñaba como funcionario público y hasta cinco años después de haber dejado el cargo —plazo contemplado por la ley panameña para este tipo de delitos.

Según el Ministerio Público, se han recabado elementos de convicción suficientes, incluyendo movimientos bancarios, cuentas y registros patrimoniales, que respaldan la acusación. El fiscal a cargo de la causa subrayó que, aunque Fanuco presentó documentación sobre un patrimonio superior al millón de dólares, no logró sustentar el incremento específico de más de 400 mil dólares.

El abogado defensor de Fanuco argumentó que la investigación se remonta a hechos ocurridos hace ocho años, y que su cliente no tuvo tiempo oportuno para entregar toda la documentación necesaria. Aseguró que ya se presentaron talonarios bancarios para contrastar la información de la Contraloría, y pidió considerar la antigüedad del caso.

Fanuco se desempeñó como director de Operaciones del Tránsito hasta 2017, cuando fue separado de la Policía Nacional tras una denuncia por presunto acoso. Ahora enfrenta un proceso penal que podría derivar en penas de hasta 10 años de prisión, según la escala penal aplicable al delito de enriquecimiento injustificado.

Con información de Meredith Serracín.