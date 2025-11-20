Javier Fanuco queda detenido tras imputarle cargos por enriquecimiento injustificado

Fanuco ocupó el cargo de director de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional hasta 2017, cuando fue separado de la institución tras una denuncia en su contra por supuesto acoso.

El exdirector de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, Javier Fanuco, quedó detenido tras enfrentar audiencia de control de garantías la tarde de este jueves 20 de noviembre en el Sistema Penal Acusatorio.

Fanuco fue aprehendido la noche del miércoles 19 de noviembre durante un operativo realizado en el sector de Ernesto Córdoba Campos, por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado en el período 2014-2018.

La investigación nace por un informe de la Contraloría General de la República, que revela que, supuestamente, el exfuncionario no ha podido justificar el origen de 496 mil dólares en su cuenta bancaria.

Durante la audiencia, la jueza legalizó la aprehensión, imputó cargos y estableció la medida cautelar de detención provisional mientras duren las investigaciones.

La defensa apeló la decisión del juez de imponer la medida cautelar más dura del sistema, sin embargo, se desconoce cuándo será dicha audiencia.

La audiencia debió iniciar a las 2:00 p.m., pero se retrasó dos horas por una confusión entre el juez que ejecutaría la misma.

Se conoció que Fanuco pudo justificar la tenencia de más de un millón de dólares dentro de su pecunio, sin embargo, el incremento de más de 400 mil dólares no pudo ser sustentado.

El excomisionado fue conducido ante el Ministerio Público por su presunta vinculación con el delito de enriquecimiento injustificado, supuestamente cometido entre los años 2014 y 2018, por un monto que supera los B/.400 mil.

Fanuco ocupó el cargo de director de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional hasta 2017, cuando fue separado de la institución tras una denuncia en su contra por supuesto acoso.