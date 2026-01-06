Venezuela: Exembajadora en Panamá asegura que 'no hay vuelta atrás', y anticipa una transición larga y dolorosa

Zavarce explicó que la transición se desarrolla por fases, en medio de negociaciones y bajo la influencia de Estados Unidos, mientras se intenta contener a los distintos grupos que operan en el país.

La caída del depuesto presidente Nicolás Maduro abre en Venezuela una etapa de transición compleja, prolongada y llena de riesgos, marcada por la descomposición institucional, la presencia de grupos armados y criminales, y una profunda desconfianza entre los actores políticos y militares.

Para la exembajadora de Venezuela en Panamá, Fabiola Zavarce, tras la caída de Maduro, la transición que enfrentará la nación suramericana será larga y dolorosa, pero al final "Venezuela se va a recuperar".

Zavarce afirmó que Venezuela arrastra 26 años de dictadura, un período que dejó al Estado debilitado y penetrado por estructuras irregulares. Advirtió que la transición que inicia será dolorosa, con riesgo de anarquía y sin soluciones inmediatas.

Si lo comparamos con una enfermedad, es un cáncer que no deja ni un hueso sano", expresó.

Según la exdiplomática, las primeras 72 horas han sido determinantes para entender la dimensión del reto. En este corto período, dijo, se han evidenciado traiciones internas, intentos de normalización por parte de figuras del chavismo y movimientos de actores armados. Entre ellos, mencionó el retorno de miembros del ELN y las Farc, así como la permanencia de ciudadanos cubanos que, aseguró, han estado en Venezuela durante más de dos décadas.

Zavarce explicó que la transición se desarrolla por fases, en medio de negociaciones y bajo la influencia de Estados Unidos, mientras se intenta contener a los distintos grupos que operan en el país. Afirmó que detrás de este proceso hay figuras clave del chavismo, señalando directamente a Delcy Rodríguez como una de las protagonistas en las negociaciones que derivaron en la salida de Maduro.

La exembajadora describió al chavismo como un “monstruo de cinco cabezas”, conformado por redes políticas, militares y criminales, así como por actores internacionales como grupos rusos y chinos, además de organizaciones como Hezbolá, Hamás y el narcotráfico, cada uno con liderazgos propios. Indicó que la cúpula central estuvo encabezada por Maduro, junto a Delcy y Jorge Rodríguez.

Añadió que, aunque los hermanos Rodríguez lograron abrir canales de diálogo, otros actores clave del régimen también enfrentan un momento de debilitamiento. Mencionó a Diosdado Cabello, a quien atribuyó el control de grupos armados, y a Vladimir Padrino López, señalado como líder de las fuerzas militares. “Todos están hoy resquebrajados”, sostuvo.

En este contexto de incertidumbre, Zavarce se refirió a los disparos registrados la noche del lunes 5 de enero, afirmando que reflejan el clima de miedo y desconfianza que atraviesa el país.

Nadie confía en nadie. Lo ocurrido es parte del temor del momento, pero no hay vuelta atrás”, enfatizó.

Pese a los riesgos, la exembajadora aseguró que Venezuela atraviesa un momento histórico, en el que, aunque la transición será larga y costosa, se está demostrando que la justicia puede alcanzarse. Finalmente, agradeció a Panamá por el apoyo brindado durante los últimos años y expresó su convicción de que el país logrará recuperarse.