Clima en Panamá: predominarán condiciones mayormente secas este martes en gran parte del país

Ciudad de Panamá, Panamá/Condiciones mayormente secas se prevén para este martes 6 de enero en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el más reciente boletín emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Según el informe, durante buena parte de la jornada se registrará un ingreso constante de humedad hacia la región del Caribe, lo que favorecerá la aparición de lluvias ligeras y dispersas, principalmente en el norte de Veraguas, la Comarca Ngäbe Buglé, Colón Costa Abajo y el sector oriental de Guna Yala.

En contraste, para el área del Pacífico predominarán cielos mayormente despejados, con algunos periodos de nubosidad. No obstante, conforme avance el día, podrían registrarse chubascos aislados, sobre todo en zonas del norte de Panamá, la serranía de Darién y áreas centrales de Chiriquí, con mayor probabilidad durante horas de la tarde.

En el resto del país, la cobertura nubosa será escasa y la estabilidad atmosférica se mantendrá hasta la noche, sin indicios de lluvias de consideración en dichas regiones. En cuanto a las temperaturas, los valores mínimos oscilarán entre los 14 °C y 22 °C en zonas montañosas y de cordillera. Mientras tanto, en áreas bajas y el resto del territorio nacional, las mínimas se mantendrán entre los 18 °C y 25 °C.

Para las horas diurnas, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 26 °C y 33 °C, con registros más elevados en regiones de menor altitud. Respecto a los vientos, se espera el predominio de flujos de componente norte en todo el país, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Estas condiciones aportarán una sensación térmica más fresca, principalmente en zonas abiertas y elevadas, con excepción de las áreas costeras.

En ambos litorales, tanto en el Pacífico como en el Caribe, prevalecerán condiciones marítimas estables, con oleaje moderado y alturas que no superarán el metro. El período de las olas se mantendrá dentro de rangos normales, favoreciendo el desarrollo regular de las actividades acuáticas. Finalmente, los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre niveles altos y muy altos, con valores que oscilarán entre 6 y 10, por lo que se recomienda tomar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.