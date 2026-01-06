La medida busca ordenar una estructura que por años operó de manera dispersa, con diferencias marcadas entre distritos, falta de fiscalización y cuestionamientos por el manejo de recursos, multas y expedientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El año 2026 arrancó con un cambio significativo en la justicia comunitaria del país, luego de que los juzgados de paz dejaran de depender de los municipios para pasar formalmente al Ministerio de Gobierno, tras la entrada en vigencia de la Ley 467, que reformó el sistema conocido anteriormente como justicia de paz.