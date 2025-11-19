Fraude contra la Caja de Ahorros: Audiencia contra influencer y demás aprehendidos será este miércoles

La investigación inició en 2022 y la lesión patrimonial asciende a $786,171.98.

Ciudad de Panamá/En la sala 5 del Sistema Penal Acusatorio tendrá lugar la audiencia de solicitudes múltiples contra los cinco aprehendidos en la operación "Fraude Total" desarrollada ayer en la Ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Los aprehendidos están presuntamente vinculados a un grupo que ejecutó un fraude financiero en perjuicio de la Caja de Ahorros, causando una lesión patrimonial de $786,171.98.

Entre los sospechosos figura el creador de contenido y CEO del podcast urbano "Flow La Música", conocido popularmente como "Barto Flow".

Son cuatro hombres y una mujer que están siendo investigados por la presunta comisión de delito financiero y blanqueo de capitales, al considerarse que manipularon documentación para acceder a fondos bancarios de forma ilegal.

Según la investigación que adelanta la Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección contra el Orden Económico, los señalados habrían presentado a la Caja de Ahorros informes de avalúos falsificados para obtener un préstamo hipotecario por el monto antes indicado.

En particular, según la investigación "Barto Flow", habría obtenido un beneficio económico superior a 30,000 dólares dentro de este grupo delictivo.

Se espera que en este día se formulen cargos, se legalicen las aprehensiones y se dicten medidas cautelares contra estas personas.

Al llegar a la audiencia, el abogado Víctor Orobio, representante legal de "Barto", criticó el actuar de la Fiscalía sin antes dar la oportunidad de “sustentar cualquier transferencia económica o financiera que le haga un familiar a otro”.

Según detalló, “este es el único elemento que hoy la Fiscalía tiene para justificar el haberle allanado la propiedad a esta figura pública”.

“Es lamentable que todavía el Ministerio Público siga ejecutando aprehensiones sin la necesidad”, añadió.

Aseguró que “si hubiesen citado al señor Barto, él hubiese comparecido a la Fiscalía y hubiera dado las explicaciones necesarias”.

A juicio de Orobio, “no era necesario hacerle este daño reputacional, que es uno de los temas más delicados que se obtiene con las actuaciones irresponsables”.

Le puede interesar: