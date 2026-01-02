Se entrega uno de los delincuentes más buscados en San Miguelito; se le vincula a la pandilla 'Sangre Negra'

⚖ Por este hombre, las autoridades ofrecían una recompensa de 2 mil dólares. ⚖ Se le vincula a la estructura criminal conocida como “Sangre Negra” o “Sicilianos”, organización que opera en el distrito de San Miguelito.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una de las personas incluidas en la lista de los más buscados por delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo, fue aprehendida este viernes 2 de enero por agentes de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Se trata de Kewell Antonio Flores Alvarado, quien presuntamente forma parte de la estructura criminal conocida como “Sangre Negra” o “Sicilianos”, organización que opera en el distrito de San Miguelito.

Te podría interesar: MiCultura se encargará de reconstruir el monumento chino, aseguró el secretario de Metas

Por este hombre, las autoridades ofrecían una recompensa de 2 mil dólares. Según información oficial, Flores Alvarado se entregó voluntariamente ante el Ministerio Público, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, tras lo cual fue trasladado por personal de la DIJ para los trámites legales correspondientes.

Se espera que Flores Alvarado sea presentado ante un juez de garantías, quien deberá determinar la legalidad de la aprehensión, así como la aplicación de medidas cautelares, entre otros procedimientos judiciales.

En días recientes, las autoridades reiteraron su agradecimiento al apoyo anónimo de la ciudadanía, al tiempo que hicieron un llamado a continuar suministrando información que permita la captura de más de 25 personas que aún permanecen prófugas, incluidas en el listado de los más buscados, con recompensas que oscilan entre los 2 mil y los 100 mil dólares.