Caso Hospital Nicolás A. Solano: imputan cargos a otros dos médicos tras muerte de paciente en 2021

La Chorrera, Panamá Oeste/Dos médicos fueron suspendidos de sus cargos, tras ser imputados por el delito de homicidio culposo, informó el Ministerio Público a través de la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y Delitos contra la Libertad de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

El caso está relacionado con la muerte de una joven ocurrida entre el 17 y el 22 de abril de 2021, en el Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera. De acuerdo con la investigación, la paciente ingresó al centro hospitalario con fiebre y fuertes dolores de cabeza, y posteriormente falleció, presuntamente a causa de negligencia médica.

Durante la audiencia de garantías, la Fiscalía presentó diversos elementos, lo que permitió que el Tribunal de Garantías legalizara la aprehensión, diera paso a la formulación de cargos y aplicara la medida cautelar de suspensión del cargo a dos de los médicos investigados.

El Ministerio Público señaló que, en esta etapa del proceso, se evidenció la posible comisión de la conducta penal, así como la presunta responsabilidad de los profesionales de la salud, lo que llevó al juzgado a admitir la solicitud presentada por la Fiscalía.

Por este mismo hecho, otros tres médicos ya habían sido imputados en días anteriores, también por el delito de homicidio culposo, dentro de una investigación que continúa en desarrollo y que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la joven paciente.