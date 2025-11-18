Aprehenden a ciudadano presuntamente vinculado a un caso de femicidio en San Carlos

El hecho investigado ocurrió el pasado jueves 13 de noviembre en el distrito de San Carlos, donde una mujer de 41 años fue encontrada sin signos vitales en la vía pública.

Chame, Panamá Oeste/Un ciudadano presuntamente involucrado en un caso contra la vida e integridad personal, en la modalidad de femicidio, fue aprehendido la noche de este martes, informó José Córdoba, jefe de la zona policial de Chame.

El hecho investigado ocurrió el pasado jueves 13 de noviembre en el distrito de San Carlos, donde una mujer de 41 años fue encontrada sin signos vitales en la vía pública, específicamente en calle 4 de Noviembre, cerca de las instalaciones del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, según los primeros informes de la Policía Nacional.

De acuerdo con los relatos que los familiares ofrecieron a las autoridades, la víctima había salido desde la vivienda de un pariente en el mismo sector para acudir a sacar una cita médica, pero no regresó. Los parientes también señalaron que la mujer residía en el área de El Naranjal, en San Carlos.

El ciudadano detenido fue puesto a órdenes del Ministerio Público. La Policía Nacional indicó que continuará desarrollando operativos y acciones policiales para ubicar a personas requeridas por las autoridades, además de salvaguardar la integridad y la propiedad de la ciudadanía.